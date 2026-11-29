Deutsches Steuergeld fließt im großen Umfang in weltweite Förderprojekte. Trotz wirtschaftlichem Aufstieg erhalten auch florierende Staaten finanzielle Unterstützung aus Berlin.

Deutsches Steuergeld fließt im großen Umfang in weltweite Förderprojekte. Trotz wirtschaftlichem Aufstieg erhalten auch florierende Staaten finanzielle Unterstützung aus Berlin.

“ hervorgeht, flossen rund 180.000 Euro aus einem Projekt in die Ausbildung von Frauen und Transpersonen zu Rikscha-Fahrerinnen. Bis Juni 2028 folgen weitere sechs Millionen Euro für „Gendergerechtigkeit“ im städtischen Verkehr sowie 5,5 Millionen Euro für Smart-City-Initiativen. Die Entwicklungsagentur wertet dazu Verkehrsdaten gezielt nach Geschlechtern aus. Auch im wirtschaftlich aufstrebenden Vietnam finanziert die Bundesregierung lokale Entwicklungsprojekte.

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Der südostasiatische Staat verzeichnete im dritten Quartal 2026 ein Wirtschaftswachstum von 9,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch fließen weiterhin deutsche Gelder in das Land, dessen Pro-Kopf-Einkommen sich binnen zwei Jahrzehnten mehr als verdreifacht hat. In Kasachstan fördert Berlin mit 912.000 Euro das Projekt „Starker Klimajournalismus für mehr Klimaschutz: Ein Netzwerk für Journalist:innen und Expert:innen in Zentralasien“. Im Rahmen dieser Initiative erlernen Medienschaffende in Workshops und einer Schreibschule die Aufbereitung von Beiträgen über den Klimawandel.