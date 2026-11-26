Am kommenden Montag startet das neue Programmschema beim Deutschlandfunk. Außerdem: 1Live hat einen neuen Leiter der Audio-Unit gefunden und bei HR1 geht das 'Auswärtsspiel' in die nächste Runde.

. Das neue Schema des Senders sei"übersichtlicher und orientiert sich an seinen Hörerinnen und Hörern", teilte der Deutschlandfunk mit. So wird der Start der vierstündigen.

Erweitert wird auch das Angebot in Einfacher Sprache, das von Montag bis Freitag um 19:00 Uhr auch im linearen Radio zu hören ist. Im Zuge der Reform sollen in den Informationssendungen am Morgen, Mittag und Abend zudem mehr eigene Recherchen der Fachredaktionen zu hören sein, wodurch diese nach Angaben des Senders"erheblich an Reichweite" gewinnen. Dieab 10:10 Uhr die die Fragen der Hörerinnen und Hörer in den Mittelpunkt.

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Das Spektrum umfasst Themen von Politik über Umwelt, Wirtschaft, Klima bis hin zu Sport, Gesundheit, Medien, Kultur und Religion -"und damit weit mehr als die bisherigen Call-In-Sendungen am Vormittag", wie es heißt. .