Deutschlands Autobauer verlieren international den Anschluss

Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz haben im ersten Quartal 2026 einen Gewinnrückgang von 23 Prozent verbucht. Die amerikanischen Hersteller legten dagegen um fünf Prozent zu, japanische Autobauer um vier Prozent. Die Krise in der Automobilbranche ist noch nicht überwunden.

Deutschland s Autobauer verlieren international weiter den Anschluss. Eine neue Analyse der Beratungsgesellschaft EY zeigt: Volkswagen , BMW und Mercedes-Benz sind schlecht ins Jahr 2026 gestartet. Der Gewinn der drei deutschen Autokonzerne sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent.

Die amerikanischen Hersteller legten dagegen um fünf Prozent zu, japanische Autobauer um vier Prozent. Constantin M. Gall, Autoexperte von EY, sagt: Die Krise ist gerade für die deutschen Autokonzerne längst noch nicht überwunden. Die Branche habe gleich mehrere Probleme: Wichtige Auslandsmärkte brechen weg, Fabriken sind nicht voll ausgelastet, neue Software kostet viel Geld, und Elektroautos kommen langsamer voran als erhofft. Besonders groß ist das Problem in China.

Der Markt war jahrelang eine Goldgrube für VW, BMW und Mercedes. Jetzt kaufen dort immer weniger Menschen deutsche. Im ersten Quartal brach der Absatz der deutschen Hersteller in China um 16 Prozent ein. Gall sagt: Von der Cashcow zum Sorgenkind: China bleibt eines der größten Probleme für die deutschen Konzerne.

Heißt: Aus dem früheren Gewinnbringer ist ein Risiko geworden. Die Menschen in China bevorzugen lieber zu heimischen Marken. Die sind oft günstiger und technisch stark. Teure deutsche Modelle verkaufen sich wegen der schwachen Wirtschaft in Deutschland immer weniger.

Gall warnt, die Produktion sei hierzulande zu teuer. In anderen Ländern könnten Autos günstiger gebaut werden, etwa wegen niedrigeren Löhnen, geringerer Energiekosten oder staatlicher Hilfen





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