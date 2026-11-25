Nach den Ära der Stars wie Neuner und Preuß steht deutsches Biathlon vor dem Aus. Neue Trainer und individuelle Pläne sollen die junge Generation wieder an die Weltspitze führen.

Der deutsche Biathlonverband steht nach zwei Jahrzehnten absoluter Dominanz vor einer historischen Zäsur. Während Michael Greis und Andrea Henkel vor zwanzig Jahren den Gesamt-Weltcup gewannen, fehlt jetzt die Kontinuität an der Spitze. Nach dem Rückzug von Franziska Preuß, der letzten großen Kristallkugel-Siegerin, droht ein tiefes Talentloch. Im Weltcupauftakt in Kontiolahti führen Vanessa Voigt und Philipp Nawrath das Aufgebot an, liegen aber fern der absoluten Weltelite.

Strukturwandel im Deutschen Biathlon

Die sportliche Wende wird durch fundamentale personelle und methodische Veränderungen eingeleitet. Der zurückgekehrte Sportdirektor Bernd Eisenbichler hat die Verantwortung übernommen, um die defizitäre Saison zu korrigieren. Als neue Frauen-Bundestrainerin installierte er die Österreicherin Sandra Flunger. Diese setzte bei den Vorbereitungen auf verstärkte Gruppentrainings, indem gemeinsame Lehrgänge in Ruhpolding und Oberhof neu ins Programm aufgenommen wurden, um den Zusammenhalt zu stärken.

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Individuelle Wege und Hypoxietraining

Vanessa Voigt entschied sich dennoch für einen isolierten Trainingsweg. Die exzellente Schützin mit einer Trefferquote von neunzig Prozent übersprang die Teamlehrgänge und trainierte allein im Stützpunkt Oberhof sowie in der Höhe von Livigno. Ähnlich verfuhr auch die ehemalige Spitzensportlerin Franziska Preuß. Voigt nutzte Hypoxietraining über eine Maske, um sauerstoffreduzierte und angereicherte Luft abzuwechseln, was die Regeneration und Ausdauer beschleunigen soll.

Neue Motivation und Waffen-Anpassung

Philipp Nawrath startet mit neuer Motivation, nachdem er im letzten Winter drei Podestplätze und eine Olympia-Medaille in der Mixed-Staffel holte. Sein Ziel ist eine Einzelmedaille, möglicherweise bei der WM 2027 in Otepää oder den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich. Beim Waffentechniker Sandro Brislinger ließ er einen neuen Gewehrschaft anfertigen, um die Schießzeit bei gleicher Trefferquote zu verkürzen, die im vergangenen Winter bei achtundvierzig Prozent lag.

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Reform im Männerteam und Integration

Das Männerteam fusionierte den A- und B-Kader zu einem Team Deutschland. Zwölf Athleten trainieren gemeinsam in Südtirol, Estland, Ruhpolding, Davos und Obertilliach. Männer-Bundestrainer Tobias Reiter lobt die Dynamik durch jüngere Sportler und bessere Leistungsdiagnostiken. Mit Elias Seidl und Fabian Kaskel starten Talente in Kontiolahti, während Franz Schaser und Leonhard Pfund in weiteren Weltcups erwartet werden.

Generationenwechsel und gesellschaftliche Herausforderungen

Tobias Reiter sieht neben sportlichen auch gesellschaftliche Hürden. Der Spaß am harten Ausdauersport nehme bei Jugendlichen ab, was sich in kleineren Teilnehmerfeldern in Jugendserien zeige. Olympia-Sieger Michael Greis warnt, dass Biathlon zwar populär bleibt, aber langfristig deutsche Erfolge benötigt, um wieder mehr Kinder für den Sport zu begeistern. Ohne einen neuen Star droht der Rückgang der Basis.