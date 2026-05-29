Deutschlands Eishockey-Desaster bei der WM: Fehlende Offensivkraft und mangelnde Wertschätzung verhindern Erfolg

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft scheitert früh an der Weltmeisterschaft in der Schweiz. Eine Analyse der Gründe: zu viele Absagen, mangelnde Offensivkraft und ein niedriger Stellenwert im Vergleich zur Gastgebernation.

Die Eishockey - Weltmeisterschaft in der Schweiz steht vor ihren entscheidenden Duellen. Am Samstag werden die Halbfinals ausgetragen, wobei die Schweiz auf Norwegen und Kanada auf Finnland treffen.

Das Spiel um den dritten Platz und das große Finale folgen am Sonntag und werden auf MagentaSport, ProSieben und SportEurope. TV übertragen. Während die besten Nationen um den Titel kämpfen, befindet sich das deutsche Team bereits im Urlaub oder widmet sich privaten Projekten wie der Hochzeitsplanung. Eine verpasste Chance, denn solche Gelegenheiten, bei einer Weltmeisterschaft tief in die K.o.

-Runde vorzustoßen, sind selten. Bereits in der Vorrunde musste Deutschland eine enttäuschende Niederlage gegen Lettland hinnehmen, die mit 0:2 endete. Mangelnde Offensivkraft und fehlende Details im Spiel verhinderten einen Erfolg. Lettland zog als Dritter der Gruppe A ins Viertelfinale ein und bezwang dort Norwegen, bevor die Skandinavier im Halbfinale scheiterten.

Deutschland hätte durchaus an dieser Stelle stehen können, wäre ein stärkerer Kader zusammengestellt worden. Zahlreiche Absagen prominenter Spieler führten dazu, dass nicht das beste mögliche Aufgebot antreten konnte. Dies wirft die Frage auf, ob die Spieler überhaupt ausreichend motiviert sind, für die Nationalmannschaft aufzutreten. In der Schweiz wird den Auswahlkadern bereits ein Denkmal gesetzt, während in Deutschland der Stellenwert des Eishockeys deutlich geringer ist und kaum öffentliche Aufmerksamkeit erfährt.

Zudem werden Spieler nominiert, erhalten bei der Weltmeisterschaft jedoch nur minimal Eiszeit, wie die Beispiele von Markus Weber, Maxi Franzreb und Jonals Stettmer zeigen. Diese Praxis muss dringend überdacht werden, wenn die deutsche Nationalmannschaft wieder konkurrenzfähig sein und um Medaillen mitspielen will. Ohne eine grundlegende Reform der Kaderplanung, der Spielereinsätze und der sportlichen Wertschätzung wird es noch Jahre dauern, bis Deutschland wieder zu den Top-Nationen aufschließen kann





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