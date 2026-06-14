Deutschlands erster Gegner bringt etwas Besonderes mit: die große Unbekannte

Die Nationalspieler der Karibik-Insel sangen ihre Hymne auf Papiamentu, eine lebendige Kreolsprache, die Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch und westafrikanische Sprachen zu etwas völlig Einzigartigem vereint. Auch die Nationalhymne "Himno di Kòrsou" wird auf Papiamentu gesungen.

Die große Unbekannte. Nicht nur sportlich. Auch kulturell bringt Deutschlands erster Gegner etwas Besonderes mit. Das fängt schon bei der erklommenen Hymne an!

Die Nationalspieler der Karibik-Insel sangen ihre Hymne nämlich nicht auf Niederländisch oder Spanisch, sondern auf "Papiamentu". Die Sprache wird von rund 80 Prozent der Bevölkerung gesprochen und gilt als weltweit einzigartig.

"Das Papiamentu, die Muttersprache von rund 80 Prozent der Bevölkerung, ist eine lebendige Kreolsprache, die Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch und westafrikanische Sprachen zu etwas völlig Einzigartigem vereint", erklärt Sprachexpertin Maren Pauli vom Sprachlern-Unternehmen Babbel. Entstanden ist die Sprache bereits im 17. Jahrhundert als Verständigungsmittel zwischen versklavten Afrikanern, niederländischen Kolonialherren und sephardisch-jüdischen Händlern. Auch die Nationalhymne "Himno di Kòrsou" wird auf Papiamentu gesungen.

Und die Fans feuern ihr Team beim Auftakt gegen das DFB-Team mit dem Ruf an: "Lanta nos bos ban kanta grandesa di Kòrsou!





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Karibik-Insel Deutschlands Erster Gegner Papiamentu Kreolsprache Nationalhymne Himno Di Kòrsou

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

719 Teile für 190 Euro: Legos neues Batmobil kann auch ein besonderes Feature nicht rechtfertigenLego hat für August 2026 ein neues Batmobil angekündigt, doch das schießt mit dem Preis wirklich den Vogel ab.

Read more »

Deutschlands WM-Gegner ist ein ReisetraumDeutschland trifft bei der Fußball-WM auf Curaçao. Die Karibikinsel lohnt sich mit ihrer bunten Hauptstadt auch als Reiseziel.

Read more »

„Jeder unterschätzt Curaçao“: Der frühere Nationalspieler Maduro über Deutschlands WM-GegnerHedwiges Maduro war niederländischer Nationalspieler. Im Interview spricht er über Curaçao, das Heimatland seiner Mutter, und den ersten Gruppengegner der DFB-Elf bei der WM.

Read more »

Das ist Deutschlands WM-Gegner Curaçao: Made in den Niederlanden – und heiß auf eine Überraschung444 Quadratkilometer, 25 in Europa geborene Spieler im Kader und Dick Advocaat auf der Bank. Warum Curaçao als Auftaktgegner des DFB-Teams nicht zu unterschätzen ist.

Read more »