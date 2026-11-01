Deutschlands Gasspeicher unter dem Mindeststand: 61,4 Prozent statt 70 Prozent

Deutschlands Gasspeicher liegen bei 61,4 Prozent deutlich unter der gesetzlichen Vorgabe von 70 Prozent. Experten warnen vor Knappheit bei Kälte.

Deutschland s Gasspeicher haben zum Start der kalten Monate im November einen kritischen Füllstand erreicht. Offiziellen Angaben der Behörden zufolge lagen die Speicher am Anfang der Heizperiode lediglich bei 61,4 Prozent Auslastung. Diese Zahl markiert eine erhebliche Abweichung von der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfüllung von 70 Prozent zum 1. November. Die Lücke zwischen Ist- und Sollzustand ist groß genug, um öffentliche Diskussionen über die Versorgungssicherheit auszulösen. Behörden und Politik versuchen zunächst, Panik bei den Verbrauchern zu vermeiden, indem sie auf die bestehenden Reserven und Importmöglichkeiten verweisen. Dennoch bleibt die Situation angespannt, da der Puffer deutlich dünner ist als in den vorangegangenen Wintern geplant.

Stabile Versorgung trotz Unterfüllung

Die Bundesnetzagentur betonte in ihren aktuellen Stellungnahmen, dass die Gasversorgung in Deutschland weiterhin stabil sei. Die Sicherheit der Grundversorgung sei gewährleistet, so die offizielle Linie der Regulierungsbehörde. Auch das Bundeswirtschaftsministerium schließt nicht aus, dass Deutschland gut durch die bevorstehende Wintersaison kommen wird. Die Infrastruktur bietet zwar verschiedene Einspeisequellen, doch der geringere Füllstand in den großen Kavernen reduziert die Flexibilität im Notfall. Importe kommen unter anderem über Pipelines aus Norwegen und aus europäischen Nachbarländern. Zusätzlich stehen die neuen LNG-Terminals für Flüssigerdgas zur Verfügung, die es ermöglichen, Mengen vom Weltmarkt einzukaufen.

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Warnt vor geringeren Sicherheitsreserven

Sebastian Heinermann vom Verband der Gasspeicherbetriebe Ines warnte explizit vor den Risiken des gestarteten Winters. Er betonte, dass Deutschland mit geringeren Sicherheitsreserven in die Heizperiode geht. Besonders gefährlich könne die Situation bei extremer Kälte oder bei Störungen in den Gasimporten werden. Die Speicher dienen als das entscheidende Sicherheitsnetz für frostige Wintertage. Je leerer die Speicher sind, desto weniger Gas lässt sich täglich entnehmen, um die Nachfrage zu decken. Kritisch könnte daher vor allem das Ende der Heizperiode werden. Nach einem langen Kältewinter könnten die Reserven im Februar oder März besonders knapp sein, selbst wenn die Lieferketten stabil bleiben.

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Preisspitzen durch mangelnden Puffer

Neben der physischen Knappheit droht eine weitere Gefahr für die Verbraucher: steigende Energiepreise. Der grüne Energiepolitiker Michael Kellner griff die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU scharf an. Kellner erklärte, die Gasspeicher seien so leer, dass Deutschland für den Winter keinen ausreichenden Sicherheitspuffer habe. Jede Kaltfront oder jede kleine Störung in der Lieferkette werde daher sofort zu höheren Gaspreisen führen. Auch die Gaswirtschaft hält Preisspitzen bei längeren Kälteperioden für möglich, da der Markt keine großen Mengen nachlagern kann. Die Marktpreise waren bereits im Sommer durch den Krieg im Iran gestiegen, was das Einkaufsvolumen zusätzlich reduzierte.

Maßnahmen der Bundesregierung geplant

Die Bundesregierung versucht, gegen die unzureichende Füllung der Speicher vorzugesteuern. Ende September wurde das bundeseigene Energieunternehmen Sefe angewiesen, mehr Gas einzuspeichern. Weitere Maßnahmen sollen vor allem verhindern, dass die Reserven im Spätwinter zu schnell aufgebraucht werden. Langfristig ist der Aufbau einer nationalen Gasreserve geplant. Geplant sind dabei 24 Milliarden Kilowattstunden, was etwa zehn Prozent der gesamten deutschen Speicherkapazität entspricht. Diese Struktur soll zukünftige Krisen abfedern, bietet aber keinen direkten Schutz für die aktuelle Heizperiode. Die gute Nachricht für Verbraucher lautet derzeit, dass eine akute Gasmangellage sich nicht abzeichnet.