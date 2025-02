Deutschlands Gastronomie in Not: Ein Drittel der Restaurants droht zu schließen

Die deutsche Gastronomie steht vor einer schweren Herausforderung. Ein Drittel der Restaurantbetreiber könnte in diesem Jahr ihren Betrieb schließen. Steigende Energie-, Lebensmittel- und Personal-Kosten sowie die Erhöhung der Speisen- und Getränkeumsatzsteuer belasten die Branche. Darüber hinaus sinkt der Alkoholkonsum, was den Umsatz der Lokale weiter reduziert. Gastronomen berichten von sinkenden Gästezahlen und schwierigen wirtschaftlichen Perspektiven.

Deutschland's Gastronomie befindet sich in einer kritischen Lage. Ein Drittel der Restaurantbetreiber könnte in diesem Jahr ihren Betrieb einstellen. Die Gründe für diese dramatische Situation sind vielfältig. Gastronomen berichten von enormen Kosten steigerungen für Energie, Lebensmittel und Personal. Hinzu kommt die Erhöhung der Speisen- und Getränkeumsatzsteuer, die seit Anfang des letzten Jahres 19 Prozent beträgt. Ein durchschnittlicher Betrieb verliert dadurch monatlich fast 4500 Euro.

Arne Anker, Betreiber des Fine-Dining-Restaurants „Brikz“ in Berlin, schildert die angespannte Lage in seinem Restaurant. Anker verzeichnet im Vergleich zu 2021 rund 70 weniger Gäste pro Monat, was einem Gewinnrückgang von etwa 10.000 Euro pro Monat entspricht. Weitere Gastronomen berichten von einem Rückgang im Alkoholkonsum. Gäste bestellen statt Wein vermehrt Wasser, was sich negativ auf den Umsatz auswirkt. Denn Getränke spielen eine entscheidende Rolle für die Rentabilität eines Lokals. Auch Ronald Ehrens, ehemaliger Betreiber eines renommierten Wirtshauses in München, bestätigt den Rückgang im Alkoholkonsum. Ehrens erklärt, dass viele Familien aus Kostengründen lieber Wasser teilen. Er betont zudem, dass der Preis zunehmend im Fokus der Gäste steht, was sich in einem Rückgang des Bier- und Weinverkaufs widerspiegelt. Der ehemalige Gastronom sieht weitere Gründe für die schwierige Lage der Branche, wie etwa die Personalmangel und die steigenden Energiekosten. Viele Lokale müssen daher auf bestimmte Tage, wie Sonntag, verzichten, um ihre Kosten decken zu können. Ehrens gab seinen Betrieb schließlich auf, weil Bürokratie, steigende Kosten und die sinkende Gästefrequenz den Betrieb zu mühsam machten.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gastronomie Restaurants Schließungen Kosten Umsatzsteuer Alkoholkonsum Mitarbeitermangel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bosch-Gewinn brach ein Drittel einDer Technologiekonzern Bosch vermeldet einen deutlichen Einbruch des Gewinns im vergangenen Jahr. Der Ebit sank um ein Drittel auf 3,2 Milliarden Euro. Die schwierige wirtschaftliche Lage und Marktschwierigkeiten in Zukunftsfeldern wie E-Mobilität und nachhaltigen Technologien wirken sich negativ auf das Geschäft aus. Der Umsatz sank um ein Prozent auf 90,5 Milliarden Euro.

Weiterlesen »

Bosch-Gewinn brach ein Drittel ein: Sparprogramme und Stellenabbau drohenDer Technologiekonzern Bosch meldet einen Einbruch des Gewinns um ein Drittel im vergangenen Jahr. Die schwache Wirtschaftslage und sinkende Nachfrage nach Fahrzeugen und Geräten belasten den Konzern. Bosch plant Milliarden-Sparprogramme und weitere Stellenabbau um zukunftsfähig zu bleiben.

Weiterlesen »

Toyotas Quartalsgewinn bricht um fast ein Drittel einToyota muss im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang seines Betriebsgewinns hinnehmen. Dennoch setzt der Konzern auf Wachstum und plant die Produktion von E-Autos in China.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Ein Jahr Mehrweg-Angebotspflicht in der Gastronomie: Ist der Verpackungsmüll weniger geworden?Seit einem Jahr gilt für Deutschlands Handel und Gastronomie die Mehrwegangebotspflicht. Kontrovers hakt in einer exklusiven bayernweiten Umfrage nach: Haben sich die Anlaufschwierigkeiten gelegt?

Weiterlesen »