Deutschlands Handball-Nationalmannschaft kämpft sich zurück in Testspiel gegen Dänemark

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft verlor das erste Testspiel gegen Dänemark mit 28:36, verlor aber am Sonntag das erste Testspiel mit 16:17. Am Freitag zeigte sich Keeper Towart Wolff in Bestform und Deutschland spielte sich einen Vorsprung heraus. Am Sonntag zeigte sich die deutsche Mannschaft in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit stark und kämpfte sich zurück.

Schaffen die Deutschen die Revanche gegen die übermächtigen Dänen? Am Freitag verlor die DHB-Auswahl das erste Testspiel gegen den Welt- und Europameister mit 28:36. Am Sonntag sieht es bis zur Halbzeit sehr viel besser aus!

Mit 16:17 aus Sicht der Deutschen ging es in die Pause. Towart Wolff zeigte sich mit elf Paraden in Bestform – Deutschland spielte sich sogar einen Vorsprung heraus! Der schrumpfte allerdings zum Ende des ersten Durchgangs immer weiter zusammen. Bis Deutschland ein Tor zurücklag.

Bei “ProSieben” erklärt TV-Experte Silvio Heinevetter: “Das waren vier bis fünf Minuten Blackout, wo uns gar nichts gelingt und wir die Bäle wegwerfen. ” Dabei hatte die Mannschaft um Bundestrainer Alfred Gislason (66) insgesamt eine starke Wurfquote: 16 von 20 Würfen fanden ihr Ziel. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit zeigten die Dänen dann ihre Klasse, bauten großen Druck vor dem deutschen Tor auf und erhöhten den Vorsprung auf drei Tore. Doch die Deutschen kümpften sich rück!

Justus Fischer sorgte mit drei Treffern innerhalb weniger Minuten für das 25:25 – 15 Minuten vor Schluss





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