Deutschlands Handball-Nationalmannschaft trifft auf Dänemark - Wiederholung der Niederlage vom Freitag?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft heute erneut auf Dänemark, die Welt-, Europa- und Olympiasieger. Die DHB-Auswahl verlor mit 28:36 in der Vorwoche. Die Partie wird im Free-TV übertragen, und die Übertragung beginnt bereits um 15 Uhr. Auch das zweite Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark sehen Sie heute Nachmittag im Free-TV.

Nach der 28:36- Niederlage gegen Dänemark vom Freitag treffen die deutschen Handball - Nationalmannschaft heute erneut auf die Welt-, Europa- und Olympiasieger aus Dänemark . Die DHB-Auswahl, vor allem in der ersten Halbzeit, bekam den Füchse-Star nicht in den Griff.

Dänemark nutzte die Fehler Deutschlands gnadenlos aus, und die Gastgeber führten bis zur Pause deutlich mit 21:13. Besonders Gidsel bestrafte nahezu jeden Ballverlust sofort. Nach dem Seitenwechsel zeigte Deutschland jedoch Moral und verteidigte aggressiver, kämpfte sich bis auf vier Tore heran und brachte die Halle kurzzeitig zum Verstummen. Doch in der entscheidenden Phase übernahmen die Dänen wieder die Kontrolle – auch weil Simon Pytlick und erneut Gidsel eiskalt blieben.

Bundestrainer Alfred Gislason kritisierte die vielen dummen Fehler der Mannschaft. Isländer lobte seine Mannschaft jedoch trotz der hohen Niederlage: "Ich bin stolz darauf, dass sich die Mannschaft zwischenzeitlich rangekämpft und die Dänen unter Druck gesetzt hat.





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