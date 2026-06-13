Deutschlands höchster Fahnenmast zur WM: Feuerwehr Miedelsbach hisst XXL-Fahne

Die Freiwillige Feuerwehr im Schorndorfer Ortsteil Miedelsbach hat einen 29 Meter hohen Fahnenmast aufgestellt, der als Deutschlands höchster gilt. Mit einer fünf Meter langen Deutschlandflagge zeigt das Team seine Unterstützung für die Nationalmannschaft. Nach der WM soll der Mast zu Möbeln umgebaut werden.

Die Freiwillige Feuerwehr im Schorndorfer Ortsteil Miedelsbach hat pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen eine außergewöhnliche Aktion gestartet: Sie errichteten einen 29 Meter hohen Fahnenmast , der nach eigenen Angaben derzeit der höchste Deutschlands ist.

Die Idee entstand eher zufällig beim Abbau des Maibaums Anfang Juni. André Marx, 42 Jahre alt und Feuerwehrmann, erzählt: Wir sind große Fans der Nationalmannschaft und drücken natürlich die Daumen. Da wir das Auftaktspiel gegen Curaçao ohnehin gemeinsam schauen wollten, passte die Aktion perfekt. Also entschieden wir uns, aus dem Maibaum den höchsten Fahnenmast Deutschlands zu machen.

Der Mast steht nur wenige Meter vom Feuerwehrhaus entfernt und musste natürlich vermessen werden, denn die Konkurrenz war bekannt: Der dauerhaft installierte Mast mit der Feuerwehrmann-Skulptur in einem anderen Ort galt als Rekordhalter. Also griffen die Kameraden zu Meterstab, Drehleiter und sogar einer Drohne. Das Ergebnis: stolze 29 Meter - und damit nach Angaben der Feuerwehr ein neuer Bestwert. Für die XXL-Beflaggung montierten die Feuerwehrleute eigens eine Halterung und bestellten eine fünf Meter lange Deutschlandflagge.

Seit Freitagabend flattert die Fahne in schwindelerregender Höhe über dem Ort und zieht zahlreiche Bewohner an, die ihre Handys für Erinnerungsfotos zücken. Auch ein BILD-Leserreporter drückte auf den Auslöser. Die Aktion zeigt die tiefe Verbundenheit der Miedelsbacher mit der Nationalmannschaft und der Feuerwehr. Die Kameraden freuen sich über das Echo: Es ist toll, dass wir so viele Menschen begeistern können und dass alle mitfiebern.

So einen besonderen Fahnenmast haben wir noch nie gehabt, sagt Manuel Siegle, 38 Jahre alt. Die Feuerwehrleute hoffen, dass die deutsche Mannschaft weit kommt, denn dann bleibt der Mast länger stehen. Nach dem Turnier wird der Rekordhalter aus Holz zerlegt, aber nicht entsorgt. Aus dem ehemaligen Fahnenmast sollen Möbelstücke entstehen.

André Marx ergänzt mit einem Augenzwinkern: Wenn Deutschland Weltmeister wird, bauen wir daraus Weltmeister-Hocker. Das wäre eine bleibende Erinnerung an ein historisches Turnier. Die Feuerwehr Miedelsbach hat mit dieser Aktion nicht nur ein Zeichen der Unterstützung gesetzt, sondern auch ein Stück Heimatverbundenheit und Kreativität bewiesen. Der Mast ist zu einem Wahrzeichen geworden, das die Gemeinschaft zusammenschweißt.

Viele Anwohner kommen vorbei, lassen sich fotografieren oder klatschen Beifall. Die Feuerwehrleute sind stolz auf ihre Leistung und darauf, dass sie mit einfachen Mitteln etwas Großes geschaffen haben. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie weit die deutsche Mannschaft kommt - und ob Miedelsbach bald seine Weltmeister-Hocker präsentieren kann





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