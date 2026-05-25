Deutschlands Industrie gibt ein kleines Lebenszeichen, aber der Jobabbau geht weiter. Die Industrie verliert immer mehr Menschen, trotz leichter Umsatzzuwächse.

Deutschland s Industrie gibt ein kleines Lebenszeichen. Doch in den Werkhallen geht der Jobabbau weiter. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sind in Deutschland 341.500 Industrie -Jobs verschwunden. Das zeigt das neue Industrie barometer des Beratungsunternehmens EY.

Ende des ersten Quartals 2026 arbeiteten noch 5,335 Millionen Menschen in der deutschen Industrie. Das waren 127.000 weniger als ein Jahr zuvor. Besonders hart trifft es die Autoindustrie, eine der wichtigsten Branchen des Landes. Dort gingen seit 2019 fast 126.000 Jobs verloren.

Binnen eines Jahres fielen rund 32.000 Stellen weg. Auch der Maschinenbau steckt tief in der Krise. Seit 2019 verschwanden dort mehr als 86.000 Jobs. Dabei gibt es in der Studie auch einen Hoffnungsschimmer.

Im ersten Quartal machte die Industrie erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder mehr Umsatz. Die kamen auf 531,5 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor war der Umsatz zehn Quartale in Folge zurückgegangen.

Aber von einer echten Erholung kann noch keine Rede sein. Denn der Umsatz ist nur auf dem Papier gestiegen, die Inflation ist noch nicht herausgerechnet.

Außerdem kommt das Plus vor allem aus einem Bereich der Metallerzeugung und Metallbearbeitung, etwa aus Stahlwerken und Gießereien. Dort stieg der Umsatz um 18 Prozent. Auch die Industrie legte leicht zu, um 2,1 Prozent. In vielen anderen Industriezweigen ging es dagegen weiter bergab: Chemie und Pharma machten 5 Prozent weniger Umsatz, Papier und Pappe 5,9 Prozent weniger, Textil und Bekleidung sogar 8,2 Prozent weniger.

Auch bei den Exporten zeigt sich nur vorsichtige Entspannung. Die Ausfuhren deutscher Industrieunternehmen stiegen zwar um 1,9 Prozent auf rund 284,5 Milliarden Euro. Doch auch hier kam der stärkste Schub aus der Metallbranche. Heißt: Die deutsche Industrie verkauft wieder etwas mehr. Aber sie beschäftigt trotzdem immer weniger Menschen





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