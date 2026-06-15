Trotz erwarteter Energiekostensenkungen verliert die Metall‑ und Elektrobranche im April 2024 rund 15.600 Arbeitsplätze. Komplexe Vorschriften, hohe Lohnkosten und globale Konkurrenz drängen die Industrie in die Rezession. Experten fordern umfassende Reformen der Standortbedingungen, um Investitionen und Beschäftigung zu sichern.

Kurz vor dem geplanten Abschluss des zwischen den USA und dem Iran ausgehandelten Atomabkommens hat die deutsche Wirtschaft mit großer Erwartung auf drastisch sinkende Energiepreise gesetzt.

Doch die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, dass niedrige Energiekosten allein das strukturelle Defizit des Standorts Metall- und Elektroindustrie nicht beheben können. Im April 2024 verloren in diesem Sektor 15.600 Stellen - ein Verlust, der an die schwersten Monate der Corona‑Pandemie erinnert. Insgesamt waren im selben Monat rund 3,75 Millionen Menschen in der Metall‑ und Elektrobranche beschäftigt, das bedeutet ein Minus von 102.600 Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahr.

Diese dramatischen Entwicklungen lassen sich nicht allein mit den schwankenden Rohstoffpreisen erklären, sondern sind das Resultat einer Reihe tiefgreifender Probleme, die seit Jahren an der Handlungsfähigkeit des Standorts nagen. Ein wesentlicher Treiber der Krise sind die immer komplexer werdenden regulatorischen Vorschriften, die Unternehmen zusätzliche administrative Aufwände und damit verbrauchte Ressourcen abverlangen. Viele Betriebe kritisieren, dass die Bürokratie Zeit und Geld verschlingt, während gleichzeitig die Lohnkosten im internationalen Vergleich kaum konkurrenzfähig bleiben.

Globale Konkurrenten aus Asien und Osteuropa können ihre Produkte zu deutlich geringeren Preisen anbieten, weil sie von geringeren Energiekosten und lockereren Umweltauflagen profitieren. Die Folge: Deutsche Unternehmen sehen sich in einem Wettlauf um die Attraktivität ihrer Standorte, während die Abwanderung von Fachkräften und Investitionen weiter voranschreitet. Der Vorsitzende des Spitzenverbands der Metall- und Elektroindustrie warnt, dass ohne grundlegende Verbesserungen im Standortklima weitere 300.000 Arbeitsplätze gefährdet sein könnten.

Die politischen Entscheidungsträger stehen nun vor der Aufgabe, ein tragfähiges Rahmenwerk zu schaffen, das Investitionen wieder lohnenswert macht. Laut dem Verbandschef liegen die aktuellen Ausgaben der Branche um mehr als 20 Prozent unter dem Niveau von 2019, ein Rückgang, der das Potenzial für Innovationen und Wachstum stark einschränkt. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, müssten neben günstigen Energiepreisen auch steuerliche Entlastungen, vereinfachte Genehmigungsverfahren und gezielte Förderprogramme für Forschung und Digitalisierung umgesetzt werden.

Nur ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl die Kostenstruktur als auch die bürokratischen Hürden adressiert, könne die Industrie wieder auf einen Wachstumspfad führen und die Gefahr eines dauerhaften Arbeitsplatzverlusts abwenden. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Politik bereit ist, die erforderlichen strukturellen Reformen zu beschließen, bevor die Branche weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert





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