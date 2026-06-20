Deutschlands mögliche Wege ins WM-Finale: Szenarien für die K.o.-Runde

Die deutsche Nationalmannschaft steht als Favorit in der Gruppe E. Abhängig vom Abschneiden in der Gruppenphase ergeben sich drei Szenarien für den Weg ins WM-Finale. Ein Überblick über mögliche Gegner in der K.o.-Runde.

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Weltmeisterschaft die Gruppenphase erreicht und steht als Favorit der Gruppe E da. Sollte die DFB-Elf die Gruppe als Erstplatzierte abschließen, erwartet sie im Sechzehntelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F. In diesem Fall bliebe Deutschland auch in der K.o.

-Runde favorisiert. Im Achtelfinale könnte es ein Duell mit den Niederlanden geben, bevor im möglichen Halbfinale in Dallas die Revanche gegen England oder ein Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Weltmeister Argentinien droht. Das finale Spiel wäre dann in New York. Sollte Deutschland die Gruppe nur als Zweitplatzierte beenden, ändert sich der Pfad grundlegend: Im Achtelfinale würde dies voraussichtlich ein Sieger aus einer anderen Gruppe warten, wobei mit starken Gegnern wie Spanien oder Belgien zu rechnen wäre.

Im Halbfinale könnte dann wiederum auf Argentinien oder Frankreich getroffen werden. Selbst bei einem dritten Platz in der Gruppe ist die deutsche Mannschaft noch nicht ausgeschieden, da erstmals acht der zwölf Gruppendritten weiterkommen. Die genauen Gegner hängen jedoch von den Ergebnissen aller anderen Gruppen ab und sind schwer vorherzusagen. Die Mannschaft sollte therefore anstreben, bereits die Gruppenphase souverän zu meistern, um komplizierte Berechnungen zu vermeiden





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WM 2026 DFB-Elf K.O.-Spiele Gruppenphase Finale

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