Deutschlands mögliche WM-Pfade: Von der Gruppenphase bis zum Finale

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Gruppe E favorisiert. Abhängig vom Abschneiden in der Gruppenphase ergeben sich drei verschiedene Szenarien für den Weg ins WM-Finale. Ein Überblick über die möglichen Gegner und Spielorte in den K.o.-Runden.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in der WM- Gruppenphase als Favorit der Gruppe E positioniert. Um den Einzug ins Finale zu erreichen, muss zuerst die Gruppenphase gemeistert werden.

Sollte die DFB-Elf Gruppenerster werden, wartet im Sechzehntelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F. In diesem Fall bleibt Deutschland auch im frühen K.o. -Spiel favorisiert. Bei einem Gruppensieg könnte der Weg bis zum Finale führen: Nach einem möglichen Sechzehntelfinale in Dallas stünde das Halbfinale in New York an, wo möglicherweise eine Revanche gegen Spanien nach dem Cucurella-Skandal anstünde. Das Endspiel wäre dann am 19.

Juli. Falls die Nationalmannschaft jedoch als Zweitplatzierter aus der Gruppe hervorgeht, ändert sich der komplette Weg. Dann würde bereits im Achtelfinale ein starker Gegner wie England oder Titelverteidiger Argentinien drohen, und im Halbfinale könnte der amtierende Weltmeister Frankreich lauern. Selbst bei einer Drittplatzierung ist das Turnier nicht sofort beendet, da erstmals acht der zwölf Gruppendritten weiterkommen.

Allerdings ist die Berechnung der besten Gruppendritten äußerst komplex und hängt von den Ergebnissen aller anderen Gruppen ab. Deshalb sollte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann alles daransetzen, bereits in der Gruppenphase als Erster oder Zweiter die K.o. -Runde zu erreichen, um solche komplizierten Rechenspiele zu vermeiden und den Favoritenstatus zu wahren





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 DFB-Elf K.O.-Spiele Gruppenphase Julian Nagelsmann Halbfinale Finale Deutschland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kai Havertz im Porträt: Kind, Ehefrau, Esel – So tickt Deutschlands WM-StürmerKai Havertz, vom Talent zum Stammspieler der Nationalmannschaft. Was hat der Offensivspieler privat zu bieten? Alle Infos gibt es hier.

Read more »

Deutschlands Mini-Panzer 'Hetzer' lauerte, statt vorzupreschenDer deutsche Jagdpanzer 38(t) entsteht in der Endphase des Zweiten Weltkriegs als einfaches Fahrzeug für die Massenproduktion. Seine niedrige Silhouette macht ihn besonders für Hinterhalte geeignet. Schwache Flanken und ein beengter Innenraum setzen dem 'Hetzer' jedoch Grenzen.

Read more »

WM 2026: Der Weg der deutschen Nationalmannschaft durch die GruppenphaseDie deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in die Weltmeisterschaft 2026. Wir zeigen den kompletten Spielplan des DFB-Teams und mögliche Wege durch die K.o.-Phase.

Read more »

Deutschlands Weg ins WM-Finale: Drei Szenarien für die K.o.-RundeDie möglichen Gegner und Spielorte für die deutsche Nationalmannschaft in den K.o.-Spielen der WM 2026 hängen von der Platzierung in der Gruppenphase ab. Drei Szenarien zeigen, ob Deutschland als Gruppensieger, -zweiter oder -dritter das Finale in New York erreichen kann.

Read more »