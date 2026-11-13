Deutschlands Nations-League-Aus: Kritische Szenarien vor den Spielen gegen Serbien und Niederlande

Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor dem Aus in der Nations League. Nur zwei Siege in den letzten Spielen gegen Serbien und die Niederlande retten noch die Viertelfinal-Teilnahme und den Verbleib in Liga A.

Die deutsche Nationalmannschaft läuft als Trainer der deutschen Nationalmannschaft holprig an. Aus den ersten vier Nations-League-Spiele gab es einen Sieg gegen Serbien, ein Remis gegen die Niederlande sowie ein Unentschieden und eine Pleite gegen Griechenland. Die Euphorie nach der Ankunft von Trainer Julian Nagelsmann hat einen leichten Dämpfer erhalten, da das Team nach nur fünf Punkten aus vier Partien vor einer Herkules-Aufgabe steht.

Zwei Spiele vor dem Ende der Gruppenphase hat Deutschland jeweils drei Zähler Rückstand auf die Niederlande und Griechenland. Das Nagelsmann-Team müsste zumindest an einer Nation vorbeikommen, um das Ticket für das Viertelfinale zu sichern. Den direkten Vergleich gegen die griechische Elf haben die Deutschen bereits verloren. Den direkten Vergleich gegen die Niederlande könnte Deutschland mit einem Sieg am 16. November noch gewinnen.

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Komplexes Szenario für das Viertelfinale

Die deutschen Fußballer stehen vor den entscheidenden Begegnungen im November. Zuvor steht am 13. November das Duell mit Serbien an. Zu 100 Prozent sicher wäre auch ein Weiterkommen mit zwei Siegen nicht. Sollten am Ende nämlich Deutschland, Griechenland und die Niederlande jeweils elf Zähler auf dem Konto haben, käme der Dreiervergleich zum Tragen.

Dies ist der Fall, wenn die Niederlande Griechenland bezwingen und gegen Deutschland verlieren und die Griechen gegen Serbien gewinnen. Deutschland könnte im Dreiervergleich aber nur auf dem letzten Platz landen, wenn sie nur mit einem Tor Abstand gegen die Niederlande gewinnen und die Elftal wiederum ebenfalls mit nur einem Tor Vorsprung gegen Griechenland gewinnt.

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In diesem Szenario ist das Team mit den am wenigsten erzielten Toren raus. Dies würde aktuell wohl Deutschland blühen, da das Torverhältnis in der direkten Konfrontation zwischen den drei Spitzenmannschaften entscheidend wäre. Die Mathematik bleibt also extrem komplex und lässt keinen Raum für Fehler.

Mögliche Wege an Serbien und Niederlande vorbei

Sollte Griechenland seine letzten beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande verlieren, würde Deutschland mit zwei eigenen Siegen vorbeiziehen. Sollte Deutschland Serbien bezwingen und gegen die Niederlande remis spielen, müsste Oranje wiederum gegen Griechenland verlieren, damit Deutschland vorbeiziehen könnte.

Dies gilt sofern das Torverhältnis besser ist. Gewinnt Deutschland gegen die Elftal und spielt Remis gegen Serbien, wäre Deutschland vorbei, sofern die Niederlande gegen Griechenland nicht gewinnen, weil der direkte Vergleich dann für Deutschland sprechen würde. Die Abhängigkeiten von den Ergebnissen der anderen Mannschaften sind gigantisch.

Sollte Deutschland gegen die Niederlande verlieren und gegen Serbien gewinnen, würde das mit dem automatischen Ausscheiden einhergehen. Gewinnt Deutschland jedoch gegen die Niederlande und verliert gegen Serbien, wäre Deutschland weiter, sofern Griechenland die Elftal schlägt. In diesem Szenario würde der direkte Vergleich wieder für Deutschland sprechen.

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Aufstieg oder Abstieg in der Nations League

Wenn Deutschland nur Gruppendritter wird, drohen die Abstiegs-Playoffs. Sollte Deutschland zu den beiden besten Gruppendritten in den vier Gruppen aus Liga 1 gehören, wäre der Klassenerhalt geschafft. Sollte das DFB-Team jedoch zu den beiden schlechteren Gruppen-Dritten gehören, müsste man in den Playoffs gegen einen Gruppen-Zweiten aus Liga B spielen.

Stürzt Deutschland noch auf Platz vier ab, wäre der Abstieg fix. Dafür müsste jedoch Serbien die beiden letzten Spiele gewinnen und Deutschland gegen die Niederlande maximal einen Punkt holen. Die Lage für die deutsche Elf ist damit kritisch, da nur direkte Siege in den verbleibenden Partien die Sicherheit bieten können. Die fans und Verantwortlichen dürfen auf ein starkes Finale hoffen.