Deutschlands Rekord-Tore bei Weltmeisterschaften und Rekord-Gegentore

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen historischen Rekord geknackt und ist jetzt die Nummer eins bei den Toren und bei den Gegentoren bei Weltmeisterschaften. Brasilien hat die Spitze der ewigen WM-Torschützenliste verdrängt und kassierte bei Weltmeisterschaften mehr Gegentore als jedes andere Team.

Es war auch ein Abend für die Geschichtsbücher! Mit den sieben Treffern in Houston hat die deutsche Nationalmannschaft einen historischen Rekord geknackt. Die DFB-Elf steht nun bei 239 Tore n bei Weltmeisterschaften und hat damit Rekord weltmeister Brasilien von der Spitze der ewigen WM-Torschützenliste verdrängt.

Die Seleção hatte zuvor beim 1:1 gegen Marokko durch Vinícius Júnior (25) ihren 238. WM-Treffer erzielt. Wenige Stunden später zog Deutschland vorbei. Für die Bestmarke benötigte die DFB-Auswahl 113 WM-Spiele und 21 Turnierteilnahmen.

Brasilien kommt auf 115 Partien und 23 Endrunden. Fast wäre sogar noch ein weiterer deutscher WM-Rekord gefallen. Mit dem 7:1 gegen Curaçao schrammte die DFB-Elf nur knapp am höchsten WM-Sieg ihrer Geschichte vorbei. Die Bestmarke stammt aus dem Jahr 2002, als Deutschland Saudi-Arabien zum Turnierauftakt mit 8:0 vom Platz fegte.

Der Rekord blieb auch in Brasilien nicht unbemerkt. Dort wurden durch das deutsche 7:1 sofort Erinnerungen an das historische Halbfinale der WM 2014 wach, als Deutschland die Gastgeber ebenfalls mit 7:1 aus dem Turnier schoss.

„Da sind sie wieder“, schrieb Globoesporte und erinnerte an das legendäre Ergebnis von Belo Horizonte. Die Zeitung O Tempo sprach sogar von einem „Brasilien-Tag“ für Curaçao. Doch die Rekordjagd hat auch eine kuriose Kehrseite. Während Deutschland jetzt die meisten WM-Tore aller Zeiten erzielt hat, hält die Nationalmannschaft gleichzeitig schon länger einen anderen Rekord: Kein Team kassierte bei Weltmeisterschaften mehr Gegentore.

Durch das zwischenzeitliche 1:1 von Curaçao steht die DFB-Elf nun bei insgesamt 130 Gegentreffern bei WM-Endrunden. Dahinter folgen Brasilien mit 108 und Mexiko mit 101 Gegentoren.erreichte acht WM-Endspiele, gewann vier Titel und absolvierte mehr K.-o. -Spiele als jede andere Mannschaft. Heißt: Die DFB-Elf ist jetzt die Nummer eins bei den Toren – und bei den Gegentoren gleich mit. Ein Rekord-Abend in Houston





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