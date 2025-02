Deutschlands Rolle in Perus Wirtschaftsboom: Zwischen Fraport und der chinesischen Neuen Seidenstraße

Der internationale Flughafen Jorge Chávez in Lima wird massiv ausgebaut, ein Zeichen für den starken Investitionsboom in Peru. Deutschland ist durch Fraport mit dem Land verbunden, doch China mit dem neuen Hafen Chancay gewinnt zunehmend an Einfluss. Wie stark ist Deutschland in Peru wirklich?

Peru erlebt einen starken Investitionsboom. China hat gerade einen neuen Tiefseehafen an der Pazifikküste eröffnet. Auch Fraport baut den Flughafen in Lima aus. Wie stark ist Deutschland in dem Andenstaat? Der internationale Flughafen Jorge Chávez in Lima ist für viele Reisende aus Europa der erste Stopp in Peru .

Direktflüge nach Deutschland gibt es zwar nicht, doch Frankfurt und Lima sind dennoch eng miteinander verbunden, da der Flughafen in der peruanischen Hauptstadt seit 2001 von der Fraport-Tochter Lima Airport Partners betrieben wird und damit das Drehkreuz des Fraport-Konzerns in Südamerika ist. Für über zwei Milliarden US-Dollar wird der Flughafen massiv ausgebaut. Eine zweite Landebahn ist bereits fertiggestellt, ebenso ein neuer Tower. Am 30. März soll nun auch das neue Terminal in Betrieb gehen, das die Kapazitäten stark erhöhen soll. Das freut nicht nur die Tourismusbranche, sondern auch Federico Thielemann, den Geschäftsführer der deutsch-peruanischen Industrie- und Handelskammer in Lima. 'Als deutsche Kammer sind wir sehr stolz, dass dies eine Direktinvestition von Fraport ist', erklärt Thielemann im Podcast 'Wirtschaft Welt & Weit'. Der Ausbau des Airports hat nicht nur große wirtschaftliche Bedeutung, sondern ist auch ein europäischer Gegenpol zu chinesischen Infrastrukturprojekten in dem Andenstaat. Denn die chinesische neue Seidenstraße reicht längst bis Peru: Im November 2023 hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping gemeinsam mit Perus Präsidentin Dina Boluarte einen neuen Megahafen eingeweiht. Der Puerto de Chancay ist als Tiefseehafen auch für große Containerschiffe geeignet. Die Reisezeit zwischen Shanghai und der peruanischen Pazifikküste wird sich künftig deutlich verkürzen. Das senkt die Frachtkosten und ist damit ein großer Vorteil für China.Fest steht: Der Hafen Chancay wird auch Peru wirtschaftlich nutzen. Doch wie sehr, das ist für Thielemann aktuell schwer einzuschätzen. Denn trotz der Einweihung im November soll der Betrieb erst in diesem Monat so richtig losgehen. Der Hafen ist noch längst nicht so gut an den Rest des Landes angebunden, wie es nötig wäre: Es gibt noch keine Bahnverbindung, die Zufahrt zum Hafen ist ebenfalls schwierig. Eine Sonderwirtschaftszone wird diskutiert, ist aber zurzeit eher noch ein Zukunftsplan. Chancay 'kann eine sehr gute Chance werden', sagt Thielemann, 'aber ich glaube, man muss noch ein bisschen abwarten'. Wirtschaftlich hat Peru vor allem Kupfer zu bieten: Im vergangenen Jahr war das Bergbau-Land mit einer Minenproduktion von 2,6 Millionen Tonnen nach Chile und dem Kongo der drittwichtigste Kupferproduzent weltweit. Aus deutscher Sicht ist Kupfer das wichtigste Produkt, das wir aus Peru beziehen. Im Gegenzug liefern wir Maschinen, die dort in den Minen zum Einsatz kommen - eine Win-win-Situation für beide Seiten. Und doch schafft Deutschland es nicht in die Top 10 der wichtigsten Handelspartner Perus. China dagegen war bereits 2023 mit einem Exportanteil von knapp 30 Prozent der mit Abstand wichtigste Handelspartner für den Andenstaat - Tendenz steigend, dank des Hafens in Chancay.Was muss Deutschland tun, um in der Wirtschaftswelt von morgen noch eine wichtige Rolle zu spielen? Von wem sind wir abhängig? Welche Länder profitieren von der neuen Weltlage? Das diskutiert Andrea Sellmann im ntv-Podcast 'Wirtschaft Welt & Weit' mit relevanten Expertinnen und Experten





