Deutschlands schwieriger Balanceakt: Ministerin Reiche sucht in Peking das Gespräch

Während Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche gemeinsam mit einer Delegation aus führenden Wirtschaftsvertretern nach China reist, wächst der Druck innerhalb der EU für härtere Maßnahmen gegen die chinesische Überproduktion.

Die deutsche Wirtschaftsdiplomatie steht vor einer Zerreißprobe. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche , eine 52-jährige Vertreterin der CDU, hat ihre Reise nach Peking angetreten, um die Beziehungen zu einem der wichtigsten, aber auch problematischsten Handelspartner Deutschlands zu steuern.

Begleitet wird sie von einer hochkarätigen Delegation aus rund 40 CEOs führender deutscher Unternehmen, die einzeln anreisen, um die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den beiden Nationen zu stärken. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Mit einem Handelsvolumen von etwa 250 Milliarden Euro ist China der bedeutendste Warenhandelspartner Deutschlands, und rund 5000 deutsche Firmen sind dort aktiv tätig. Doch hinter den diplomatischen Floskeln und den Hoffnungsträgern der Geschäftsreise verbirgt sich ein tiefer Konflikt, der die industrielle Basis Europas bedroht.

Im Zentrum der Spannungen steht die massive Überproduktion in China. Die Fabriken im kommunistischen Staat produzieren in einem Ausmaß, das den heimischen Bedarf bei weitem übersteigt. Diese Überschüsse, insbesondere in den strategisch wichtigen Bereichen der Elektroautos, der Robotik und der Batterietechnologie, werden nun auf den Weltmarkt geschwemmt. Durch staatliche Subventionen kann China Preise anbieten, die für europäische Unternehmen kaum zu halten sind.

Diese Strategie der Marktflutung drückt die Preise weltweit und setzt insbesondere die deutsche Industrie unter enormen Druck, da lokale Firmen nicht mit den künstlich niedrigen Kosten konkurrieren können. Ministerin Reiche plant, dieses Thema in Gesprächen, unter anderem mit Handelsminister Wang Wentao, mit einer Mischung aus Respekt und Selbstbewusstsein anzusprechen. Kritiker bezweifeln jedoch, dass rhetorisches Selbstbewusstsein ausreicht, um die strukturellen Ungleichgewichte im globalen Handel zu korrigieren. Die Situation wird durch eine eklatante Diskrepanz innerhalb der Europäischen Union verschärft.

Während Reiche nach Peking aufbricht, haben vier der größten Volkswirtschaften der EU – Spanien, Frankreich, Italien und die Niederlande – ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlicht. In diesem Dokument drängen sie auf deutlich härtere Handelsmaßnahmen, um die europäische Industrie vor unfairer Konkurrenz und aggressiven Handelspraktiken zu schützen. Die Warnungen sind drastisch: Zwischen 2019 und 2025 habe Europa bereits eine Million Arbeitsplätze verloren, weil subventionierte chinesische Produkte den Markt überflutet haben.

Die Forderung dieser Staaten ist klar: Es bedarf eines entschlossenen Vorgehens gegen die unfairen Marktmechanismen Chinas, um den industriellen Kern Europas zu bewahren. Deutschland scheint in diesem Prozess jedoch aus der Reihe zu tanzen. Dass die Bundesregierung nicht zu den Unterzeichnern dieses wichtigen Papiers gehörte, wirft Fragen über die strategische Ausrichtung Berlins auf.

Aus Ministeriumskreisen wurde gegenüber der Presse argumentiert, dass das Dokument erst kurzfristig auf Fachebene zur Unterstützung zugesandt worden sei und eine gründliche Prüfung sowie die Abstimmung der Position der Bundesregierung in dieser kurzen Zeit nicht möglich gewesen seien. Diese Rechtfertigung stößt in Brüssel auf wenig Verständnis. Aus Sicht der EU-Partner kann Deutschland bei einer existenziellen Bedrohung für die europäische Industrie kein eigenes Süppchen kochen, sondern muss Teil einer geschlossenen Front sein.

Diese Kritik wird durch Experten wie den langjährigen EU-Abgeordneten und Wirtschaftsexperten Markus Ferber von der CSU unterstrichen. Ferber betont, dass Europa gegenüber Drittstaaten nur dann ernst genommen wird, wenn es mit einer einzigen, geeinten Stimme auftritt. Ein zersplittertes Vorgehen schwäche die Verhandlungsposition der EU und mache sie anfällig für bilaterale Druckmittel. Der Weg aus der Krise liege laut Ferber in der strengen Einhaltung und Durchsetzung von Umwelt-, Verbraucherschutz- und Wettbewerbsstandards.

Nur wenn Europa seine eigenen Spielregeln konsequent verteidigt und Unternehmen, die diese Regeln missachten, konsequent sanktioniert, könne ein fairer Wettbewerb wiederhergestellt werden. Die Reise von Ministerin Reiche wird daher nicht nur an ihrem Erfolg in Peking gemessen werden, sondern auch daran, wie Deutschland seine Rolle innerhalb der europäischen Handelsstrategie künftig definiert





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