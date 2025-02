Deutschlands Selbstbild: Pessimismus und Unsicherheit in Zeiten globaler Veränderungen

Deutschland erlebt eine tiefe Unsicherheit, die durch die weltpolitische Zeitenwende und die Erosion gewohnter Annahmen verstärkt wird. Daten zeigen, dass Deutsche pessimistisch auf die Zukunft blicken, während im Ausland Deutschland oft als einflussreiche und stabile Kraft wahrgenommen wird.

Deutschland durchlebt aktuell eine tiefe Unsicherheit , die das Land mehr als viele andere in Europa betrifft. Die Bundesrepublik hatte sich in den Jahren nach dem Kalten Krieg an die Weltordnung angepasst, und ist nun von der weltpolitischen Zeitenwende herausgefordert. Die Grundfesten der Außenpolitik Deutschland s, auf denen die Sicherheit des Landes beruhte, lösen sich auf. \Der europäische Einigungsprozess entwickelt sich nicht automatisch zu engerer Zusammenarbeit.

Die liberale Demokratie, die früher als das einzige denkbare Regierungsmodell galt, wird zunehmend in Frage gestellt. Viele Akteure sind der Meinung, dass Konflikte militärisch gelöst werden können. Auf absehbare Zeit ist Sicherheit in Europa nur gegen Russland, nicht mit Russland zu erreichen. China, einst ein wichtiger Motor für die deutsche Exportwirtschaft, entwickelt sich zu einem Risiko für das deutsche Wirtschaftsmodell. Es ist kaum zu erwarten, dass sich diese Situation in naher Zukunft verbessert. \Die Unsicherheit in Deutschland verstärkt sich durch die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus und die Botschaft aus Washington, dass Amerika die Sicherheit Europas nicht mehr subventionieren wird. Deutschland befindet sich damit im Jahr 2025 in einer Welt, in der das wirtschaftliche und außenpolitische Geschäftsmodell an seine Grenzen stößt. Die Erosion liebgewonnener Annahmen führt zu Unsicherheit in den politischen Eliten und der Bevölkerung. Daten des „Munich Security Index“ zeigen, dass die Deutschen besonders pessimistisch auf die Welt und ihr eigenes Land schauen. Die Mehrheit der Befragten sieht die aktuelle globale Sicherheitslage als schlechtesten Stand von allen G7-Staaten, Brasilien, China, Indien und Südafrika. Die Deutschen scheinen den Glauben an eine Besserung der Lage verloren zu haben: Nur 17 Prozent der Befragten in Deutschland sind der Meinung, dass ihr Land in zehn Jahren sicherer sein wird. Nur 16 Prozent gehen davon aus, dass Deutschland in zehn Jahren wohlhabender sein wird.In anderen Ländern wird Deutschland anders wahrgenommen. Während die Deutschen glauben, dass ihr Land im nächsten Jahrzehnt an Einfluss verlieren wird, gehen Mehrheiten in den meisten anderen Ländern davon aus, dass Deutschlands Einfluss zunehmen wird. Deutschland wird von den Befragten in den anderen Ländern nicht als Land im Niedergang gesehen, sondern wird eher der Gruppe der Länder zugeordnet, die in Zukunft noch wichtiger werden. \Die Bundesregierung betont den Status Deutschlands als größter Unterstützer der Ukraine nach den USA. In dem deutschen Selbstbild ist Deutschland auch die zweitgrößte Wirtschaftsmacht in der Nato. Allerdings weist man darauf hin, dass Deutschland gemessen an seiner Wirtschaftskraft deutlich weniger Unterstützung leistet als viele andere Länder in Europa. Viele Amerikaner und Donald Trump selbst finden es nicht nachvollziehbar, warum ein Land mit einer Wirtschaftskraft, die mehr als doppelt so groß ist wie die Russlands, nicht in der Lage sein sollte, gemeinsam mit seinen europäischen Partnern für Sicherheit in Europa zu sorgen. In Deutschland erscheinen viele Menschen diesen Gedanken abwegig, und sie scheinen sich selbst nicht viel zutrauen. Im Ausland hingegen ist für viele klar: Die Deutschen könnten, wenn sie denn wollten





