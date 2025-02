Deutschlands soziale Krise: Wohnen als Luxusgut

Der Artikel beschreibt die zunehmende Wohnungsnot in Deutschland und kritisiert das Versagen von Politik und Markt. Er argumentiert, dass Wohnen ein Menschenrecht ist und fordert staatliche Interventionen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Deutschland befindet sich mit spürbaren Augen in einer sozialen Krise. Die Wohnungsnot ist greifbar, verschlimmert sich und ist dennoch nur Randthema im Wahlkampf. Insbesondere das Wohnen wird zu einem immer teureren Problem. München war lange Zeit der Spitzenreiter, doch mittlerweile lässt sich sagen: München ist überall. Natürlich sind die Mieten und Hauspreise in Städten wie Gelsenkirchen oder Bitterfeld nach wie vor niedriger, doch auch dort steigen sie stetig an.

In den vergangenen zehn Jahren sind Millionen Flüchtlinge zu uns gekommen, die irgendwo ein Zuhause finden müssen. Und sie zieht es vor allem dort hin, wo bereits Menschen aus ihrer Heimat leben. Das sind die großen Städte und ihre Umgebung, da ist der Zugang einfacher als auf dem Dorf, wo jeder jeden kennt. Der Mangel verstärkt sich also genau an den Orten, wo er ohnehin schon groß ist.Vielleicht noch stärker als die Bevölkerungsentwicklung wirkt sich die Explosion der Materialpreise aus und der Zustrom internationaler Kredite. Wenn ein Investor in München eine Wohnung für eine Million Euro kauft und anschließend vermietet, muss er seinen Einsatz schließlich wieder reinholen. Mit zehn Euro kalt pro Quadratmeter geht das Geschäft nicht auf. In der Folge sind die Mieten in Deutschland steil geklettert und haben ihren Gipfel noch nicht erreicht. Sie steigen weiter an. Der Immobilienmarkt ist also kaputt, wenn von ihm die Erwartung angelegt wird, dass Wohnen ein Menschenrecht für jeden ist. Dieses Marktversagen rechtfertigt den Eingriff des Staates, doch der kommt seiner Aufgabe nicht nach. Von den von der Bundesregierung angepeilten 400.000 Wohnungen, die jedes Jahr neu entstehen sollen, sind 2024 nach der Schätzung des Bau- und Wohnungswirtschaftsverbandes (BWW) nur 150.000 tatsächlich geplant. Das Marktversagen wird durch Politikversagen verschlimmert. Vorschläge zur Verbesserung liegen seit Jahren auf dem Tisch, umgesetzt werden sie aber nicht, und das völlig unabhängig von der politischen Couleur. Die vereinfachten Bauvorschriften (Gebäudetyp E) hängen wegen des Ampel-Bruchs im Bundestag fest und werden höchstwahrscheinlich mit dem Ende der Wahlperiode verfallen. Die Kommunen mobilisieren immer noch zu wenig günstiges Bauland, weil sie an Teurem verdienen. Absurde Umweltschutzerlasse (Achtung Knoblauchkröte) verhindern den Bau von Siedlungen, staatliche Förderprogramme werden über Nacht geschlossen. Kein Wunder, dass Deutschland wegen des Politikversagens die höchsten Baupreise Europas hat und eine soziale Krise achselzuckend in Kauf genommen wird. Wenn heute ein Haus neu gebaut und anschließend neu vermietet werden soll, dann müssen die Bauherren mindestens 16 Euro kalt pro Quadratmeter verlangen. In München sind es 20 Euro, um im Beispiel zu bleiben. Diese Preise sind für die Hälfte der Bevölkerung unbezahlbar. Die Parole „bauen, bauen, bauen“ kommt also wegen der Gestehungskosten an ihre Grenzen.Der Einzige, der ohne Gewinnerzielungsabsicht und mit großzügigen Zuschüssen Gebäude errichten kann, ist der Staat. Ein umfassendes staatliches Bauprogramm findet sich groteskerweise nicht in den Wahlversprechen der Parteien. Linke und BSW sind die Ausnahme. Über fehlende bezahlbare Wohnungen werden Journalisten auch künftig berichten. Der Einzige, der ohne Gewinnerzielungsabsicht und mit großzügigen Zuschüssen Gebäude errichten kann, ist der Staat. Das ist aber nicht der Staat, sondern der Steuer-/Abgabenzahler in Deutschland, der bereits für andere Projekte/Weltrettungen im internationalen Vergleich sehr hoch belastet ist. Das Scheitern der staatlichen Wohnungswirtschaft in der DDR und die entsprechenden Gründe gehören in einen solchen Artikel einfach rein - so dominiert ein Gefühl von Wahlkampf. Wenn ein Land dazu noch in 20 Jahren vollständig klimaneutral sein will, gehört evtl. der Neubau vorerst komplett verboten und jeder Handwerker auf die Sanierung des Bestandes konzentriert. Wo ist die Wohnbaupolitik der DDR gescheitert? Wer sich der Staatsräson untergeordnet hat, konnte zumindest weitgehend angstfrei leben, in heutigen Zeiten für die Unterschicht ein purer Luxus. Eher ist es so, dass der freie Wohnungsmarkt scheitert. Wer soll für bezahlbaren Wohnraum sorgen, wenn nicht die Allgemeinheit der Steuerzahler, befreit von der Notwendigkeit, Rendite zu erwirtschaften? Wir haben in Deutschland beim Immobilienbesitz ein Feudalsystem, in dem man nur durch Erbschaft richtig reich wird und durch passives Einkommen den Reichtum über Generationen hinweg immer weiter vermehren kann. Die Verlierer dieses Systems halten ein Leben lang durch Erwerbsarbeit einen relativ niedrigen Lebensstandard, um dann im Alter so richtig in die Armut zu rutschen. Zur Klimaneutralität kann ich nur sagen, dass sie nicht den Wohlstand vollständig kannibalisieren darf





