Deutschlands Superreiche werden immer reicher: Studie zeigt extreme Vermögenskonzentration

Laut einer BCG-Studie besitzen Deutschlands rund 5000 Superreiche über ein Viertel des gesamten Finanzvermögens. Die Zahl der Milliardäre stieg deutlich, während der Großteil der Bevölkerung nur geringe Vermögen hat.

Eine aktuelle Studie der Boston Consulting Group (BCG) offenbart eine alarmierende Entwicklung in Deutschland : Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Während die rund 5000 Superreiche n des Landes mehr als ein Viertel des gesamten Finanzvermögen s kontrollieren, bleibt der Großteil der Bevölkerung mit vergleichsweise geringen Vermögen zurück.

Der Global Wealth Report 2025 zeigt, dass die Zahl der Menschen mit einem Vermögen von über 100 Millionen Dollar im vergangenen Jahr um etwa 1100 gestiegen ist. Gemeinsam besitzen diese Superreichen nun satte 27,3 Prozent des deutschen Finanzvermögens, das insgesamt 12,4 Billionen Dollar beträgt. Das sind knapp 3,4 Billionen Dollar, die in den Händen einer winzigen Elite liegen. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die starken Aktienmärkte, die vor allem den Reichen zugutekommen.

Die Studie unterstreicht, dass Aktiengewinne maßgeblich zur Vermehrung der Vermögen an der Spitze beigetragen haben. Auf der anderen Seite stehen rund 66 Millionen Menschen in Deutschland, deren Finanzvermögen unter 250.000 Dollar liegt - das sind etwa 215.000 Euro. Dieser großen Mehrheit gehören gerade einmal 35,9 Prozent des gesamten Finanzvermögens. Dazwischen befindet sich die obere Mittelschicht mit rund 3,2 Millionen Menschen, die zwischen 250.000 und einer Million Dollar besitzen - ihr Anteil beträgt 11,3 Prozent.

Besonders krass: Mehr als 700.000 Multimillionäre halten zusammen mit den Superreichen bereits mehr als die Hälfte des gesamten Finanzvermögens in Deutschland, exakt 52,8 Prozent. Trotz der anhaltenden Wirtschaftsflaute stieg das Nettovermögen der Deutschen 2025 laut Studie insgesamt um rund 15 Prozent auf 23,3 Billionen Dollar. Die Finanzvermögen legten dank der Börsen sogar um fast 18 Prozent zu. Immobilien und andere Sachwerte wuchsen auf 13,4 Billionen Dollar, während die Schulden leicht auf 2,5 Billionen Dollar anstiegen.

BCG-Experte Daniel Kahlich kommentiert: 'Die Deutschen bleiben vorsichtige Anleger. Einlagen und Bargeld dominieren weiterhin die Vermögensstruktur privater Haushalte. Gleichzeitig sehen wir, dass ETFs, Aktien und kapitalmarktorientierte Anlagen stetig an Bedeutung gewinnen.

' Weltweit explodierten die Vermögen ebenfalls: Laut BCG stiegen die globalen Nettovermögen 2025 um gut neun Prozent auf 550 Billionen Dollar. Spitzenreiter bleiben die USA mit 147 Billionen Dollar Finanzvermögen - weit vor China (41,5 Billionen), Japan (15,6) und Deutschland (12,4). Diese Zahlen verdeutlichen die konzentrierte Vermögensverteilung nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Die Studie wirft Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Stabilität auf, denn eine derart ungleiche Verteilung kann langfristig zu gesellschaftlichen Spannungen führen.

Experten fordern daher eine gerechtere Besteuerung von Vermögen und eine stärkere Förderung von Vermögensbildung in breiten Bevölkerungsschichten





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