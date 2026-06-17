Deutschlands Top-Bosse schlagen Alarm und richten Appell an die Bundesregierung

Deutschlands Top-Bosse schlagen Alarm und richten einen dringenden Appell an die Bundesregierung. Ihr Ziel ist es, Deutschland fit zu machen für die Wirtschaft der Zukunft.

Deutschland s Top-Bosse schlagen Alarm und richten einen dringenden Appell an die Bundesregierung. Ihr Ziel ist es, Deutschland fit zu machen für die Wirtschaft der Zukunft.

Vor der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses am 1. Juli haben sie einen Brandbrief an die Bundesregierung geschickt. Die Unterzeichner sind 100 namhafte Persönlichkeiten aus der deutschen Startup-Szene, darunter die Chefs und Gründer von Zalando, FlixBus, home24 sowie Bundeswirtschaftsministerin a. D. Brigitte Zypries und Ex-Telekom-Chef René Obermann.

Unter dem Titel 'Für eine neue Gründerzeit, jetzt' fordern sie eine 'wirtschaftspolitische Wende' mit konkreten, schnellen Reformen. Die Initiative geht vom Startup-Verband aus, dessen Vorstandsvorsitzende Verena Pausder sagt: 'Bei der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses am 1. Juli darf es nicht nur um vage Absichtserklärungen gehen. Entscheidend sind greifbare Reformansätze.

' Sie macht den Ernst der Lage deutlich: 'Der Wegfall von 10.000 Industriearbeitsplätzen pro Monat im vergangenen Jahr ist ein Weckruf und zugleich Handlungsverpflichtung für echte Reformen. ' Die Unterzeichner sehen Deutschland als Land mit großem Potenzial. 'Weltklasse-Forschung, hochqualifizierte Talente und eine starke industrielle Basis, die international ihresgleichen sucht. Diese Potenziale müssen wir viel besser nutzen.

Und zwar jetzt.

' Die Entwicklungen jenseits des Atlantiks treiben die Unterzeichner um. Die US-Regierung hat die neueste Software-Entwicklung des KI-Unternehmens Anthropic für Ausländer gesperrt - ein Weckruf für die digitale Eigenständigkeit Europas. Und gewaltiges Potenzial für die deutsche Wirtschaft. Bereits heute arbeiten rund 500.000 Menschen für deutsche Startups.

Der Koalitionsvertrag erkennt das Potenzial an: Startups seien 'die Hidden Champions und DAX-Konzerne von morgen', heißt es darin





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