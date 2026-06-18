Deutschlands U20 im Kampf gegen die Zeit: Wecker um 5 Uhr für WM-Vorbereitung

Die deutsche U20-Nationalmannschaft der Frauen trainiert in Barsinghausen für die Weltmeisterschaft in China. Mit einem strengen Schlafrhythmus von 21 bis 5 Uhr simulieren sie die Zeitverschiebung. Nach EM-Gold 2023 wollen sie nun auch den WM-Titel holen.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft der Frauen bereitet sich mit einem straffen Zeitplan auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in China vor. Schon im Trainingslager in Barsinghausen wird der Körper auf die sechsstündige Zeitverschiebung vorbereitet.

Um 21 Uhr ist Licht aus, um 5 Uhr klingelt der Wecker. Bundestrainer Christopher Nordmeyer (58) erklärt den strikten Plan: 'Wir haben sechs Stunden Zeitverschiebung, die versuchen wir hier schon aufzuholen, zu simulieren. Wir haben vor ein paar Tagen damit angefangen und sind jetzt bei 21 Uhr Schlafengehen und 5 Uhr Aufstehen gelandet. Den Rhythmus wollen wir dann in China übernehmen.

' Die Spielerinnen haben sich bereits an die neuen Schlafenszeiten gewöhnt, auch wenn es anfangs schwerfiel. Farrelle Njinkeu (19), die in dieser Saison bereits A-Länderspiele absolviert hat, sagt lächelnd: 'Das war zuerst nicht so einfach, vor allem so früh in den Schlaf zu finden, aber wir wissen ja, wofür wir es machen, und haben uns schon daran gewöhnt.

' Das Team ist hochmotiviert, nach dem EM-Gold im letzten Jahr nun auch den Weltmeistertitel zu holen. Nordmeyer betont jedoch die Herausforderung: 'Ich kann als Trainer keine Tore werfen, das Ziel muss aus der Mannschaft kommen, aber klar wollen wir die Vorrunde und auch die Hauptrunde überstehen. Viele sagen: Ihr seid Europameister, dann werdet ihr jetzt auch Weltmeister, aber das ist nicht so einfach. Das ist wieder ein ganz neues Turnier.

' Die Spielerinnen sind entschlossen, eine Serie zu brechen: Bisher ist es selten, dass eine Mannschaft nach einem EM-Titel auch Weltmeister wird. Genau das wollen sie ändern. Die Vorbereitung umfasst nicht nur die Schlafenszeiten, sondern auch intensive Trainingseinheiten, um bestmöglich auf die Konkurrenz vorbereitet zu sein. Der Auftaktgegner ist Brasilien am 24.

Juni um 10.15 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16.15 Uhr). Deutschland hat ein starkes Aufgebot: Torhüterinnen Lena Lindemann (Bergischer HC) und Merle Muth (TSV Bayer 04 Leverkusen) sowie Feldspielerinnen wie Aylin Bornhardt, Lara Egeling, Hannah Gutzeit, Marleen Kern, Laura Klocke, Lisa Lammich, Ruslana Litvinov, Emma Niemann, Farrelle Njinkeu, Kim Ott, Chiara Rohr, Marlene Tucholke und Jana Walther. Ein herber Verlust ist der Ausfall von Lara Däuble (Göppingen), die sich im Vorbereitungsturnier die Hand brach.

Für sie rückt Aida Mittag (Buxtehude) in den Kader. Die Mannschaft ist dennoch zuversichtlich und fokussiert auf das Ziel: den WM-Titel. Die intensive Vorbereitung in Barsinghausen zeigt die Professionalität und den Ehrgeiz des Teams. Die Spielerinnen wissen, dass der Erfolg harte Arbeit erfordert, und sie sind bereit, alles zu geben.

Der Kampf gegen die Zeit ist nur ein Teil der Herausforderung, doch die deutsche U20 ist entschlossen, ihre Chancen zu nutzen und Geschichte zu schreiben. Mit einer Mischung aus Talent, Disziplin und Teamgeist wollen sie in China glänzen. Die Unterstützung durch den Deutschen Handballbund und die Erfahrung der Trainer lassen hoffen, dass die Mannschaft ihr Potenzial ausschöpfen kann. Die Vorfreude auf das Turnier ist groß, und die Spielerinnen brennen darauf, sich mit den besten Teams der Welt zu messen.

Die WM wird ein wichtiger Schritt für die weitere Karriere vieler junger Talente sein. Die deutsche U20 ist bereit, ihr Können unter Beweis zu stellen und die Handballwelt zu beeindrucken





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