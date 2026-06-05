Deutschlands Weg im WM-K.o.: Drei Szenarien für die DFB-Elf

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Gruppenphase der WM vor sich. Je nach Abschneiden ergeben sich drei verschiedene Wege für die K.o.-Runde. Wir analysieren die möglichen Gegner und Chancen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich für die K.o. -Phase der Weltmeisterschaft qualifiziert und blickt nun auf die möglichen Gegner . Nach Abschluss der Gruppenphase stehen die Weichen für den weiteren Turnierverlauf.

Die DFB-Elf um Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in Gruppe E eine durchaus machbare Aufgabe vor sich. Gegner sind WM-Neuling, der sich erstmals für das Turnier qualifizieren konnte, sowie zwei weitere Teams, die als Außenseiter gelten. Dennoch darf die deutsche Mannschaft keine leichte Gruppe erwarten, denn gerade Neulinge sind oft schwer einzuschätzen und können mit ihrer Unbekümmertheit für Überraschungen sorgen. Das Ziel der deutschen Elf ist klar: Gruppensieg.

Sollte dies gelingen, wartet im Achtelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Die genaue Zuordnung ergibt sich aus dem Turnierplan, der auf der FIFA-Homepage einsehbar ist. Fest steht, dass die deutsche Mannschaft in diesem Fall als Favorit ins Spiel gehen würde, solange keine der großen Nationen wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich in ihrer Gruppe strauchelt. Ein möglicher Gegner könnte aus einer der Nachbargruppen kommen, etwa aus Skandinavien oder Osteuropa.

Die deutsche Abwehr um Antonio Rüdiger und die offensive Klasse von Jamal Musiala sollten jedoch ausreichen, um diese Hürde zu nehmen. Sollte die DFB-Elf die Gruppe als Zweiter abschließen, würde sich der Weg drastisch verändern. Dann stünden im Achtelfinale vermutlich der Sieger der Gruppe B oder C gegenüber, was ein absolutes Schwergewicht bedeuten würde. Der wahrscheinlichste Gegner wäre dann England oder eine südamerikanische Spitzenmannschaft.

In diesem Fall müssten die Deutschen eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Dort warten dann möglicherweise der amtierende Weltmeister oder der Gastgeber, was eine echte Herausforderung darstellt. Das Halbfinale könnte dann entweder in Dallas oder New York stattfinden, je nach Turnierplan. Die Hoffnung auf eine Revanche für die umstrittene Niederlage gegen Spanien bei der letzten Europameisterschaft wäre dann greifbar, falls Spanien ebenfalls die Gruppenphase übersteht.

Sollte Deutschland ins Finale einziehen, wäre der Gegner voraussichtlich eine der Top-Nationen wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich. Das Endspiel findet am 19. Juli in New York statt, und die Fans träumen bereits von einem vierten Stern. Ein drittes Szenario ist der dritte Gruppenplatz, der erstmals in der WM-Geschichte ebenfalls zum Weiterkommen berechtigt.

Die genauen Bedingungen sind komplex: Deutschland müsste zu den acht besten Gruppendritten gehören. Dies hängt von den Ergebnissen in allen anderen Gruppen ab. Im Achtelfinale würde dann ein Gruppenerster aus einer anderen Gruppe warten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Mannschaft in diesem Fall auf einen absoluten Topfavoriten trifft, ist hoch.

Ein Weiterkommen wäre dann eine Überraschung, aber nicht unmöglich. Die deutsche Mannschaft hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie aus schwierigen Situationen gestärkt hervorgehen kann. Die Fans hoffen jedoch, dass dieses Szenario nicht eintritt und die Mannschaft bereits in der Gruppenphase ihre Stärke zeigt. Unabhängig vom Weg bleibt das Ziel dasselbe: Der Titelgewinn.

Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, und das Trainerteam um Nagelsmann wird alles daran setzen, die Mannschaft optimal einzustellen. Die Spannung steigt mit jedem Spiel, und die gesamte Fußballnation fiebert mit





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DFB-Elf WM 2026 K.O.-Phase Gegner Szenarien

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