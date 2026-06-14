Deutschlands Weg ins WM-Finale: Drei Szenarien für die K.o.-Runde

Die möglichen Gegner und Spielorte für die deutsche Nationalmannschaft in den K.o.-Spielen der WM 2026 hängen von der Platzierung in der Gruppenphase ab. Drei Szenarien zeigen, ob Deutschland als Gruppensieger, -zweiter oder -dritter das Finale in New York erreichen kann.

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach Abschluss der Gruppenphase im Fokus der K.o. -Runde der FIFA-Weltmeisterschaft. Als einer der Favoriten der Gruppe E muss das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zunächst die Vorrunde überstehen, um die Chance auf den Titel zu wahren.

Sollte Deutschland als Gruppenerster die Gruppenphase abschließen, wartet im Achtelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Dies bietet eine相对 günstige Ausgangsposition, da in der Regel kein Top-Favorit aus diesen Gruppen als Dritter durchkommt. Der Weg ins Finale wäre in diesem Szenario über das Viertelfinale und möglicherweise das Halbfinale in Dallas, wo Deutschland auf teams wie England oder Frankreich treffen könnte, bevor das Endspiel in New York am 19. Juli stattfindet.

Sollte die DFB-Elf jedoch nur den zweiten Platz in der Gruppe E belegen, ändert sich der Pfad komplett. Im Achtelfinale wäre dann voraussichtlich der Sieger der Gruppe D der Gegner, was ein frühes und schweres Duell mit den Niederländern oder einem anderen starken Team bedeuten könnte. Im weiteren Verlauf wären im Viertelfinale und Halbfinale weitere Hochkaräter wie Argentinien, Brasilien oder der amtierende Weltmeister möglich.

Besonders brisant: Ein mögliches Halbfinale gegen England würde eine Revanche für den Cucurella-Skandal aus dem EM-Halbfinale 2021 bieten. Auch bei einem dritten Platz in der Gruppe ist die deutsche Mannschaft nicht automatisch ausgeschieden. Erstmals bei dieser WM qualifizieren sich acht der zwölf Gruppendritten für die K.o. -Runde, wodurch auch ein achter Platz in der Gesamtrangliste der Gruppendritten noch das Weiterkommen ermöglicht.

Die Berechnung der besten Drittplatzierten ist jedoch äußerst komplex, da sie auf Punkten, Tordifferenz und erzielten Toren basiert und alle zwölf Gruppen berücksichtigt. Daher ist es das klare Ziel der Nationalelf, bereits als Gruppensieger oder -zweiter die nächste Runde zu erreichen, um diese komplizierten und unsicheren Berechnungen zu vermeiden und die eigene Favoritenrolle zu untermauern





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