Deutschlands Weg ins WM-Finale: mögliche K.o.-Runden-Gegner und Szenarien

Die DFB-Elf hat ihre Gegner in der Gruppenphase der WM 2022 bereits feststehen. Doch welche Teams im Achtel-, Viertel- und Halbfinale auf Deutschland warten könnten, hängt von der finalen Platzierung in Gruppe E ab. Drei Hauptszenarien werden analysiert, darunter die Möglichkeit einer frühen Revanche gegen England und die historische Chance, als Gruppendritter noch weiterzukommen. Die Spieltermine und möglichen Spielorte sind ebenfalls im Überblick.

Die deutschen Nationalmannschaft hat in der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 ihreGruppenphase absolviert und steht nunmehr in den K.o. -Spielen. Die Gegner inden K.o. -Runden sind jedoch nicht vollständig festgelegt, sondern hängen vonzweierlei Faktoren ab: zum einen von der finalen Platzierung der DFB -Elf inder Gruppe E und zum anderen von den Ergebnissen der anderen Gruppen.

Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde auf Spanien, Costa Rica und Japan. Momentan gilt sie als Favorit auf den Gruppensieg, jedoch könnte ein Ausrutscherzumindest den zweiten Platz bedeuten. Je nachdem, ob Deutschland dieGruppe als Erst- oder Zweitplatziert beendet, ergeben sich unterschiedlicheWege durch das Turnier bis zum Finale. Sollte Deutschland die Gruppemehren, wird es im Achtelfinale auf einen der vier besten Drittplatzierten derGruppen A bis D und F treffen.

Da der Modus der WM 2022 vorsieht, dass ausjeder Gruppe die ersten beiden Mannschaften sowie die vier bestenDrittplatzierten das Achtelfinale erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch,dass ein starkes Team wie Belgien oder Portugal als Dritter weiterkommt. In diesemFall würde Deutschland bereits im Achtelfinale auf einen Titelkandidaten treffen.

Andererseits, wenn die DFB-Elf als Zweiter der Gruppe E das Achtelfinaleerreicht, würde sie auf den Sieger der Gruppe D treffen, der voraussichtlichFrankreich oder Australien heißen könnte. Frankreich ist der amtierendeWeltmeister und würde ein frühes Duell mit Deutschland bedeuten. ImFalle des Gruppensieges und eines subsequentlyen Weiterkommens insViertelfinale könnte das Halbfinale in Dallas stattfinden, wobei derFinalort New York ist. Die mögliche Revanche gegen England imHalbfinale, falls beide Teams bis dorthin kommen, wird oft thematisiert,insbesondere nach dem umstrittenen Cucurella-Zwischenfall.

Jedoch istdies nur eines von mehreren Szenarien. Sollte Deutschland als Dritter seinerGruppe die K.o. -Runde erreichen, wäre dies historisch, da zum ersten Malacht Gruppendritte weiterkommen. Dann würde der Weg ins Viertelfinaleüber das Achtelfinale führen, wobei der Gegner von den verbleibendenGruppendritten abhängt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der DFBdavon ausgeht, dass die Mannschaft die Gruppe als Erster beendet, um denungünstigeren Pfad zu vermeiden, der frühe Begegnungen mit anderenTop-Mannschaften beinhaltet. Die Spieltermine: Achtelfinale möglicherweiseam 5. oder 6. Dezember, Viertelfinale am 9. oder 10. Dezember, Halbfinaleam 13. oder 14.

Dezember und Finale am 18. Dezember. Die genauen Gegnerstehen jedoch erst nach Abschluss aller Gruppenspiele fest. Zusammenfassendlässt sich sagen, dass der Weg Deutschlands ins Finale stark von dereigenen Gruppenleistung abhängt.

Ein Gruppensieg würde den wahrscheinlich leichteren Pfad durch die frühen K.o. -Runden bedeuten, wobei einDrittplatzierter aus einer anderen Gruppe als Gegner im Achtelfinale alsmöglich erachtet wird. Ein zweiter Platz würde wahrscheinlich ein frühesDuell mit Frankreich oder einem anderen starken Gruppensieger bedeuten. Es bleibt abzuwarten, welche Szenarien sich nach den letzten Gruppenspielenrealisieren





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2022 Deutsche Nationalmannschaft K.O.-Spiele Gruppe E DFB Fussball-Weltmeisterschaft Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Szenarien Gegner Spielplan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Halbleiter: Deutschlands überraschendstes Chipprojekt geht in die heiße PhaseDas Start-up Black Semiconductor hat mit dem Bau einer eigenen Fabrik in Aachen begonnen. So etwas haben hierzulande bislang nur Konzerne gewagt. Was Black Semiconductor anders macht.

Read more »

WM 2026: So könnte Deutschlands Weg ins Finale aussehen - Frankreich schon im Achtelfinale?Wer wartet in den K.-o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft? Die Konkurrenz in den K.-o-.-Spielen lässt sich durch drei Szenarien festlegen.

Read more »

DFB-Team: So könnte Deutschlands Weg ins Finale aussehen - Hammerlos im Achtelfinale?Wer wartet in den K.-o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft? Die Konkurrenz in den K.-o-.-Spielen lässt sich durch drei Szenarien festlegen.

Read more »

DFB-Gegner im Detail: Diese Schlusselspieler gefahrden Deutschlands WM-AmbitionenDie deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinkuste und Ecuador. Wir analysieren die gefahrlichsten Spieler der Gegner.

Read more »