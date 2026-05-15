Deutschlands Weg zum Gipfel: Die Herausforderung Dänemark im Fokus von Alfred Gislason

Ein tiefer Einblick in die aktuelle Lage der deutschen Handball-Nationalmannschaft und ihren Kampf gegen die dänische Weltmacht unter Trainer Alfred Gislason.

Die deutsche Handball - Nationalmannschaft befindet sich in einer spannenden Phase ihrer Entwicklung, geprägt von ambitionierten Zielen und der strategischen Führung durch ihren Trainer Alfred Gislason . Der Isländer, der die Mannschaft mit einer klaren Vision leitet, hat einen Vertrag, der offiziell nach der Heim-Weltmeisterschaft im Jahr 2027 ausläuft.

Doch während das Datum feststeht, bleibt die Frage nach der Zeit danach ein offenes Kapitel. Gislason selbst zeigt sich derzeit zurückhaltend und vermeidet jede voreilige Diskussion über eine mögliche Vertragsverlängerung oder neue Konditionen. In den letzten Tagen blockte er sämtliche Anfragen zu diesem Thema konsequent ab und betonte, dass seine volle Konzentration momentan ausschließlich dem anstehenden Duell gegen die dänische Auswahl gelte.

Diese Fokussierung ist nachvollziehbar, da die kommenden Spiele nicht nur sportliche Tests sind, sondern auch ein wichtiges Signal an den Verband senden könnten. Starke Leistungen in diesen hochkarätigen Begegnungen könnten die Verhandlungsposition des Trainers erheblich stärken und den Weg für eine langfristige Zusammenarbeit ebnen, die über das Jahr 2027 hinausreicht. Der Gegner, gegen den Deutschland nun antritt, ist nichts Geringeres als die aktuelle Weltmacht des Handballs.

Dänemark ist nicht nur Olympiasieger, sondern hält auch den Welt- und Europameistertitel, was sie zum absoluten Maßstab im internationalen Vergleich macht. Für die deutsche Auswahl war der Weg in den letzten Jahren oft von einer schmerzhaften Konstante geprägt: dem zweiten Platz. Sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei der Europameisterschaft in diesem Jahr musste Deutschland die Silbermedaille akzeptieren, wobei in beiden Fällen die Dänen die Goldmedaille holten.

Gislason erkennt die Überlegenheit des Gegners an und bezeichnet Dänemark als den schwerstmöglichen Widersacher im gesamten Welt-Handball. Er führt dies auf die außergewöhnliche Tiefe des dänischen Kaders zurück, der auf jeder einzelnen Position über Weltklasse-Spieler verfügt. Das Ziel für das deutsche Team ist es daher nicht zwingend, sofort einen spektakulären Sieg zu erringen, sondern in erster Linie, die Distanz zu verringern, aus den Fehlern zu lernen und die eigene Spielweise gegen die Besten der Welt zu perfektionieren.

Der Trainer sieht in diesen Begegnungen die beste Möglichkeit, die eigene Mannschaft auf ein neues Niveau zu heben. Die kommenden zwei Tage werden für die DHB-Auswahl zur Zerreißprobe. Am Freitagabend findet das erste Aufeinandertreffen in Kopenhagen statt, wo die deutsche Mannschaft in der gegnerischen Arena unter enormem Druck stehen wird. Bereits am Sonntag folgt das Rückspiel in Köln, bei dem das Team vor heimischem Publikum die Chance hat, die aus dem ersten Spiel gewonnenen Erkenntnisse direkt in die Tat umzusetzen.

Obwohl es sich offiziell nur um Testspiele handelt, herrscht die Erwartung, dass beide Mannschaften mit voller Intensität und Leidenschaft agieren werden. Ein Sieg gegen Dänemark wäre ein massiver psychologischer Durchbruch, da der letzte Erfolg gegen die Superstars bereits lange zurückliegt. Zuletzt konnte Deutschland im Januar 2016 bei der Europameisterschaft in Polen triumphieren, was damals den Weg zum Europatitel ebnete. Seit diesem historischen Moment ist ein Sieg gegen die Dänen eine Seltenheit geworden.

Gislason hofft nun, dass die Mannschaft durch den direkten Vergleich wächst und die notwendige Reife erlangt, um auch in den großen Turnieren der Zukunft wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen. Die Entwicklung hin zu einem Team, das nicht mehr nur mitspielt, sondern die Weltspitze aktiv herausfordert, ist der Kern der aktuellen Strategie und die Grundlage für den Erfolg bei der Heim-WM 2027





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