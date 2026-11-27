Deutschland gilt als abgehängt, doch seine Wirtschaft ist erstaunlich robust. Warum solide Geschäftsmodelle mehr zählen als KI-Hypes und Star-Unternehmer.

Silicon Valley feiert seine KI-Stars, Deutschland setzt auf solide Geschäftsmodelle. Warum die vermeintlich abgehängte Wirtschaftsnation robuster ist, als viele glaubenDer iPhone-Moment, die KI-Revolution und das selbstfahrende Auto: Die Zukunft wird in Amerika gemacht.

So funktioniert das Narrativ unserer Zeit. Die Heldenreise führt an die Westküste der USA, vorbei an den Villen von Elon Musk und Mark Zuckerberg, kurz abbiegen zum Grabstein von Steve Jobs und weiter zum Liebesnest von Jensen Huang. Der Vorstandschef von Nvidia spricht mit dem Aufsichtsrat neuerdings nicht nur über die Architektur von Speicherchips, sondern auch über den erotischen Gehalt seiner Direct Reports. Deutschland hat in dieser Erzählung den Anschluss verloren.

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Keine Nobelpreise, keine KI-Champions, und nicht mal die amourösen Beziehungen der Dax-Kapitäne bewegen sich auf Weltniveau. Das könnte auch daran liegen, dass sich für die Vorstandschefs von Henkel und Vonovia keine chinesische Spionin interessiert. An Abgesängen auf die Deutschland AG besteht kein Mangel. Marcel Fratzscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung , bietet sich bereitwillig als Beerdigungsredner an:ANZEIGEDoch diese Erzählung beruht auf einem doppelten Irrtum.