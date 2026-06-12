Deutschlands WM-Auftakt: Undav strebt Titel an und verlängert vorzeitig in Stuttgart

Vor dem ersten WM-Spiel gegen Curacao äußert sich Stürmer Deniz Undav in einer Pressekonferenz. Er bekräftigt das ehrgeizige Ziel der deutschen Mannschaft, Weltmeister zu werden, und spricht über seine persönliche Zukunft, die er mit einer Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart bis 2029 gesichert hat. Zudem gibt es Einblicke in die Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel und Erinnerungen an die WM 2014.

Deutschlands Nationalmannschaft startet in Kürze in die Weltmeisterschaft und trifft im ersten Spiel auf Curacao . Im Vorfeld äußerte sich Stürmer Deniz Undav in einer Pressekonferenz ehrgeizig zu den Zielen der Mannschaft.

Er betonte, dass das Team nicht nur das Achtelfinale anstrebe, sondern den Titel gewinnen wolle. Gleichzeitig sprach er über seine persönliche Zukunft, die er bereits vor der WM durch eine vorzeitige Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart bis 2029 geregelt hat. Der 29-Jährige erklärte, dass er immer beim Verein bleiben wollte, weshalb die Verhandlungen schnell abgeschlossen wurden. Neben diesen Thema gab Undav Einblicke in seine Vorbereitung auf das Spiel gegen Curacao, gestand aber auch, noch wenig über den Gegner zu wissen.

Er berichtete von der gemeinsamen Sichtung von Videos und der Trainingsvorbereitung. Zudem reflektierte er über seine Erinnerungen an die WM 2014, bei der die Mannschaft nach zwei frühen Niederlagen letztlich im Halbfinale scheiterte. In diesem Zusammenhang betonte er, wie wichtig ein guter Start in das Turnier sei, um positive Zeichen zu setzen. Die Stimmung im Team sei bereits jetzt hoch motiviert, alle Spieler gingen mit voller Konzentration in die训练seinheiten.

Undav beschrieb sich selbst als gesprächigen und offenen Menschen, was sich auch in seinen beliebten Video-Blogs zeige. Auf eine Frage zu seiner Torschützenliste in der Bundesliga, in der er hinter Harry Kane zurückliegt, reagierte er mit Humor und behauptete scherzhaft, er sei eigentlich Torschützenkönig geworden, da Kane nicht mitgezählt werden sollte. Abschließend ging er auf die Erwartungen an ihn als Spieler unter Trainer Julian Nagelsmann ein: Er wolle die Vorgaben umsetzen und bei Bedarf Tore erzielen. Das Ziel sei klar: Weltmeister werden





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