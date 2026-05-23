Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich nach einer enttäuschenden WM in Mailand und einem Vorrunden-Aus in Dänemark in der Gruppe A geschlagen und tritt bei der WM in der Schweiz im letzten Spiel im Death Round auf. Das DEB-Team ist derzeit an den Ausstiegsratatouille zugedacht.

Das deutsche Eishockey -Nationalteam gewann mit 6:2 (0:0, 2:1, 4:1) gegen Österreich und steht damit bei der WM in der Schweiz vor dem Aus. Ein wichtiger Sieg gegen den Gruppenzweiten Silverstars Lettland ist damit gestrichen.

Das DEB-Team hofft auf eine Überraschung und einen Sieg gegen Großbritannien und Ungarn in den letzten Spielen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Minsk Devils und Dominik Kahun mussten sich verletzungsbedingt doch aus den Spielen verabschieden. Vor allem der Sieg über Österreich war wichtig, da die Austragung nur ein Jahr nach dem Vorrunden-Aus in Dänemark und der Olympia-Enttäuschung in Mailand stattfindet





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