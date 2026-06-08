Deutschlands WM-Bilanz: Fünf Fragen, die kurz vor dem Turnierstart offen sind

Deutschlands WM-Bilanz ist noch nicht sicher. Fünf Fragen, die kurz vor dem Turnierstart offen sind, können das Abschneiden der Mannschaft beeinflussen.

Deutschland s WM-Bilanz ist noch nicht sicher. Fünf Fragen, die kurz vor dem Turnierstart offen sind, können das Abschneiden der Mannschaft beeinflussen. Der starke Rechtsverteidiger Manuel Neuer ist noch nicht 100 Prozent fit, nachdem er in der Bundesliga-Saison mit Wadenverletzungen zu kämpfen hatte.

Der Ersatztorhüter Marc-André ter Stegen wirkt unbeeindruckt und könnte ein verlässlicher Ersatz sein, aber ist Neuer eine verlässliche Nummer eins? Der Bayern-Keeper hat in der Rückrunde punktuell starke Leistungen gezeigt, aber auch Fehler eingebaut. Die Frage, welcher der beiden Linksverteidiger beim WM-Auftakt in der Startelf stehen wird, bleibt offen. Der Frankfurter Nico Brown dürfte minimal die Nase vorn haben, aber ist er auch bereit für die WM?

Der Leipziger Nordi Mukiele ist ein harter Arbeiter mit Führungsqualitäten und einem guten Flankengeber, aber ist er fußballerisch nicht ganz so beschlagen wie Brown? Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA sind nun bekannt. Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die Stadien, in denen die Endrunde ausgetragen wird, sind nun auch festgelegt.

Deutschland hat in den Testspielen gegen Finnland und die USA nicht überzeugt. Die beiden jungen Mittelfeldspieler Youssoufa Moukoko und Niclas Füllquen Pavlovic und Felix Nmecha haben zwar Erfahrung gesammelt, aber sind mit 22 und 25 Jahren trotzdem ein ziemlich junges Duo. Sie haben kaum gemeinsame Spiele bestritten und sich noch aneinander gewöhnen müssen. Die Frage, ob Deutschland mit ihnen große Erfolge feiern könnte, bleibt offen.

Die Hoffnungsträger der neuen Generation, Florian Wirtz und Jamal Musiala, haben bei der EM 2024 bereits andeuten können, dass Deutschland mit ihnen große Erfolge feiern könnte. Aber sind sie jetzt noch in der Lage, ihre großen Leistungen zu wiederholen? Wirtz hat eine überraschend mäßige Saison für den BVB absolviert, steht aber körperlich voll im Saft. Musiala wirkt nicht mehr so leichtfüßig, agil und durchsetzungsstark wie früher.

Die Frage, wie gut Musiala und Wirtz zusammenspielen können, bleibt offen. Es wäre auch eine Überlegung wert, Musiala auf den linken Flügel und Wirtz ins Zentrum zu ziehen





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