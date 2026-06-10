Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann startet mit beschäftigten Trainingsbedingungen in Winston-Salem in die WM 2026. Während der Rasenplatz massive Probleme bereitet, zeigen Spieler wie David Raum mit positiver Rollenakzeptanz Teamgeist. Zudem kommt es zu einem kleinen Schuss-Vorfall mit Kai Havertz, und Nagelsmann spricht über den Umgang mit beleidigender Kritik.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann startet bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA mit einer durchaus lösbaren Gruppenphase. Doch neben den sportlichen Zielen rücken auch andere Themen in den Fokus: Die Vorbereitung in Winston-Salem , die Verfassung des Haupttrainingsplatzes und persönliche Geschichten der Spieler.

Das Team um Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat bereits die ersten beiden Trainingseinheiten im WM-Quartier in Winston-Salem absolviert. Wobei hier nicht nur der sportliche Aspekt im Vordergrund stand, sondern auch der Zustand des Naturrasenplatzes an der Wake Forest University. Der Platz präsentierte sich trocken, wenig satt und wies nach der ersten Einheit bereits erhebliche Gebrauchsspuren auf - herausgerissene Rasenstücke lagen verstreut auf dem Feld.

Der Deutsche Fußball-Bund war frühzeitig über die Problematik informiert und setzte darum den eigenen Greenkeeper Sebastian Breuing, auch "Rasenpapst" genannt, bereits am 20. Mai ein, um die Pflege zu überwachen. Breuing, der zuvor mehrfach vor Ort war, kümmerte sich um Bewässerung und setzte Wärmelampen ein, um den Rasen zu stabilisieren. Bereits im Vorfeld war intensiv bewässert worden, doch die klimatischen Bedingungen in den USA stellen besondere Herausforderungen dar.

Währenddessen zeigt sich Linksverteidiger David Raum trotz möglicherbankrolle zuversichtlich: "So ein Turnier ist lang. Ich akzeptiere meine Rolle - und komme ich rein, gebe ich alles. Selbst, wenn ich am Anfang nicht starte, weiß die Mannschaft, dass sie sich auf mich verlassen kann", sagte er in Winston-Salem. Raum betonte, dass Konkurrent Nico Schlotterbeck "sehr, sehr gut" spiele, und verwies auf eigene körperliche Probleme, die jedoch zunehmend besser würden.

Seine Aussage illustriert den Teamgeist und die Bereitschaft, in jedem Fall beizutragen. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht indes unter öffentlicher Beobachtung und musste sich bereits mit harter Kritik auseinandersetzen - teilweise in beleidigender Form. In der ARD-Dokumentation "WM-Wahnsinn und Titelträume" erklärte er, dass er Feedback grundsätzlich offen gegenüberstehe, beleidigende Äußerungen wie "Ich wünsche Ihnen baldige Heilung, weil Sie geisteskrank sind" jedoch inakzeptabel seien. Er wisse, dass er als Trainer niemals allen gerecht werden könne.

Ähnliche Erfahrungen machte auch Spieler Niklas Süle, der nach der WM in Katar mit dem medialen Echo zu kämpfen hatte und gestand, dass dies ihn "über Tage, Wochen, Monate" verfolgt habe, ihn aber letztlich als Menschen wachsen ließ. Bei den öffentlichen Trainingseinheiten kam es zudem zu einem kleinen, aber medienwirksamen Zwischenfall: Kai Havertz vom FC Arsenal schoss beim Schusstraining versehentlich einen dicht am Feld stehenden Fotografen mit dem Ball am Bauch ab.

Sofort entschuldigte sich der offensive Mittelfeldspielte, klatschte mit dem Fotografen ab und sagte "Sorry, man". Der Vorfall lenkte kurz ab, doch insgesamt verlief die Session vor rund 3000 Fans, deren Tickets innerhalb von vier Minuten ausverkauft waren, reibungslos. Die Mannschaft war am Montag nach einem zweistündigen Flug aus Chicago in drei Bussen in Winston-Salem angekommen und bezog die Nobelherberge The Graylyn Estate, ein in den 1920er Jahren im neo-normannischen Stil erbautes Anwesen.

Schnell stand dann das erste öffentliche Training auf dem Gelände der Wake Forest University auf dem Programm, wobei die Fans Bälle und Autogramme erhielten. Nach aktuellen Informationen wird Stammtorhüter Manuel Neuer, der nach einer Wadenverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, wahrscheinlich beim WM-Auftakt am 14. Juni gegen Außenseiter Curacao im Tor stehen. Insgesamt beginnt für die deutsche Mannschaft eine lange und fordernde Reise zur WM 2026.

Neben den sportlichen Herausforderungen und der schwierigen Rasensituation sind es auch die persönlichen Geschichten der Spieler und die öffentliche Wahrnehmung, die die Berichterstattung begleiten werden. Die gemischten Erfahrungen mit Kritik, die Bereitschaft zur Rollenakzeptanz und die unvorhergesehenen Momente wie der Havertz-Schuss zeigen die menschlichen Seiten hinter der sportlichen Mission





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