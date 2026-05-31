Deutschlands Wunschelf gegen Finnland: Bayern-Block im Fokus, Nmecha statt Goretzka

Eine SPORTBILD-Umfrage zeigt die favorisierte Aufstellung Deutschlands für den WM-Test gegen Finnland. Fans wollen ein 4-2-3-1 mit starkem Bayern-Einsatz und überraschenden Mittelfeld- und Stürmerentscheidungen.

Die deutsche Fußball nationalmannschaft steht vor ihrem vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft , diesmal gegen den Außenseiter Finnland . Eine Umfrage unter fast 3500 SPORTBILD.de-Lesern zeigt eine klare Preference für ein 4-2-3-1-System.

In der Abwehr zeichnet sich eine Bayern München-dominierte Formation ab: Joshua Kimmich als Kapitän, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum sollen von Beginn an spielen. Im Tor wird voraussichtlich Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer vertreten. Die größte Überraschung in der Fan-Wahl findet sich im zentralen Mittelfeld: Anstatt des routinierten Leon Goretzka favorisieren die User den BVB-Angreifer Lukas Nmecha neben dem Bayern-Talent Alexander Pavlovic.

Die offensive Dreierreihe bilden laut Umfrage Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz. Im Sturm setzen die Abstimmenden auf Deniz Undav vom VfB Stuttgart vor dem englischen Ligaspieler Nick Woltemade. Interessant ist, dass Undav kurz zuvor seinen Vertrag in Stuttgart bis 2029 plus einer Option verlängert hat, was ihm zusätzliche Sicherheit und Rückenwind gibt. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Mannschaft jedoch erst kurz vor Spielbeginn endgültig bekannt geben.

Es ist wahrscheinlich, dass er im defensiven Mittelfeld auf den erfahrenen Leon Goretzka setzen wird, der Bayern München verlassen wird. Das Testspiel gegen Finnland dient als letzte Generalprobe für das WM-Eröffnungsspiel gegen Curaçao am 14. Juni, wobei die gleiche Startelf erwartet wird. Der finale WM-Test findet am 6.

Juni in Chicago gegen Gastgeber USA statt, wo vermutlich schon die Stammformation für das Turnier auflaufen wird





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