Das Deutschlandticket ist ein voller Erfolg, doch die Finanzierung sorgt weiterhin für Streitigkeiten. Während Bund und Länder die Kosten bisher teilen, will Bayern das Modell umkrempeln und verlangt ab 2026 die Alleinzuschussnahme des Bundes. Verkehrsbetriebe warnen vor Kürzungen, da die Umstieg auf das Deutschlandticket zu Einnahmeverlusten geführt hat.

Das Deutschlandticket hat seit seiner Einführung im Mai 2023 einen enormen Erfolg gefeiert. Ungeachtet der jüngsten Preiserhöhung auf 58 Euro nutzen weiterhin rund 13,5 Millionen Menschen das Ticket im Nahverkehr. Die Finanzierung slage des Deutschlandticket s sorgt jedoch weiterhin für Kontroversen. Bund und Länder tragen die Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen bisher mit jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr aus.

Bayern will diese Regelung jedoch ändern und fordert ab 2026 die Alleinzuschussnahme des Bundes. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) argumentiert, dass das Ticket „ein Wunsch des Bundes“ gewesen sei (Quelle: Tagesspiegel) und die Länder bereits ausreichend zur Sicherung der Finanzierung bis Ende 2025 beigetragen hätten. Ob sich die nächste Bundesregierung auf diese Forderung einlässt, ist gegenwärtig unklar. Die Union hat bereits signalisiert, dass sie unsicher ist, ob das Ticket in seiner jetzigen Form bestehen bleiben kann. CSU-Chef Markus Söder hat zudem eine eigene Vorstellung von einem Deutschlandticket. Während die Finanzierung des Deutschlandtickets diskutiert wird, schlagen die Verkehrsbetriebe Alarm. Der Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) verzeichnet zwar für 2024 mehr Fahrgäste als im Vorjahr, meldet aber gleichzeitig einbrechende Einnahmen. Viele Kunden seien von einem deutlich teureren Abonnement auf das günstigere Deutschlandticket umgestiegen, was im vergangenen Jahr zu einem Minus von 3,2 Milliarden Euro geführt habe. Gleichzeitig seien die Personalkosten gestiegen, so der VDV. VDV-Präsident Ingo Wortmann betont: Ein billiges Ticket hilft niemandem, wenn Busse und Bahnen gestrichen werden müssen. Schon jetzt würden Verbindungen ausgedünnt, weil das Geld fehle. Die Politik müsse dringend entscheiden, ob das D-Ticket in dieser Form und zu diesem Preis eine Zukunft habe





