Deutschlandticket: Neue Debatte über Preis und Finanzierung

Die Bundespolitik diskutiert erneut über das Deutschlandticket. Die CSU fordert eine Übernahme der Zusatzkosten durch den Bund, während andere Parteien sich für die Weiterführung des Tickets, unter Umständen mit Preiserhöhungen und neuen Zielgruppen, aussprechen. Die Auswirkungen auf die Nutzerzahlen und die Umwelt sind wichtige Punkte bei der Diskussion.

In Deutschland breitet sich erneut eine Debatte über das Deutschlandticket aus. Die CSU hat die Diskussion in dieser Woche mit Forderungen nach einer Übernahme der Zusatzkosten bei einer möglichen Verlängerung des Deutschlandticket -Angebots eingeleitet.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass es ungerecht sei, wenn Bayern 400 Millionen Euro für das Deutschlandticket beisteuert, während gleichzeitig die vom Bund zu tragenden Schienenwege unterfinanziert sind. Aktuell ist das Deutschlandticket nur bis Ende 2025 finanziell abgesichert. Bund und Länder beteiligen sich derzeit mit drei Milliarden Euro an der Umsetzung, um entgangene Einnahmen bei den beteiligten Verkehrsbetrieben auszugleichen. Die Diskussion dreht sich nicht nur um die Höhe der staatlichen Zuschüsse und die Verantwortlichkeiten, sondern auch um den Preis des Deutschlandtickets und dessen Auswirkungen auf die Nutzer. Die Befürchtung, dass eine Preiserhöhung zu einem Rückgang der Nutzerzahlen führen würde, hat sich zum Jahreswechsel nicht bewahrheitet. Der Preis stieg von 49 auf 58 Euro pro Monat, doch die Nutzerzahl blieb mit rund 13,5 Millionen stabil, wie der Verband der Verkehrsunternehmen Anfang der Woche mitteilte. Auch eine Stichprobe des Bayerischen Rundfunks bei den Verkehrsbetrieben in München, Nürnberg und Regensburg ergab nur marginale Rückgänge bei den Nutzerzahlen des Deutschlandtickets. So hieß es beispielsweise beim MVV in München, dass die Kunden den neuen Preis von 58 Euro wohl weniger mit den 49 Euro aus dem Vorjahr verglichen, sondern mit den Kosten ihrer Fahrten vor der Einführung des Deutschlandtickets. Offen ist allerdings, wie hoch der Preis des Deutschlandtickets noch werden darf, bevor die Nutzung stark einbricht. Der Verband der Verkehrsunternehmen betonte, dass es zwar im Januar keine Kündigungswelle gab, es aber auch klar sei, dass der Ticketpreis nicht beliebig oft erhöht werden dürfe. Würde das Ticket um 20 Euro teurer, werde es schon eng, so VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff. Allerdings stellt sich nicht nur die Frage nach der Zahl der Kunden, die abspringen, wenn das Deutschlandticket teurer wird. Interessant wäre auch, ob es mehr Menschen nutzen würden, wenn es günstiger wäre. So hat eine Umfrage ergeben, dass sich bei einer Halbierung des Preises auf 29 Euro möglicherweise zehn Millionen mehr Menschen das Deutschlandticket buchen würden. Wissenschaftlich mit den Auswirkungen unterschiedlicher Preise hat sich das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik beschäftigt. Dort wurde im vergangenen Jahr unter anderem gefragt, was denn ein zu hoher Preis für das Deutschlandticket sei. Interessant war dabei, dass diejenigen, die es schon nutzten, es als wertvoller empfanden als diejenigen, die es nicht nutzten. Während Menschen, die ein Deutschlandticket besaßen, erst bei im Schnitt 83 Euro sagten, ab hier werde es zu teuer, fanden Nicht-Nutzer schon ab 71 Euro, dass es zu teuer sei. Nicht-Nutzer empfanden allerdings auch 49 Euro schon als einen hohen Preis. Umweltauswirkungen des Deutschlandtickets haben sich Ariadne-Forschende vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) beschäftigt, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf seiner Webseite zitiert. Hier heißt es, dass die Zahl der Zugfahrten mit einer Strecke von mehr als 30 Kilometer um gut 30 Prozent seit der Einführung des Deutschlandtickets zugenommen habe. Der Anteil der Zugfahrten an allen zurückgelegten Wegen habe von zehn auf zwölf Prozent zugenommen. Und gleichzeitig habe die Zahl der gefahrenen Autokilometer um knapp acht Prozent abgenommen. Das habe allerdings, so die Forschenden, auch noch davon aus, dass eine Preiserhöhung um neun Euro, auf 58 Euro, den Umwelteffekt mehr als halbieren würde. Bislang ist das aber offenbar nicht eingetreten, da die Zahl der Nutzer kaum gesunken ist





