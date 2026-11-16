Deutschlandticket-Preiserhöhung ab 2027: Frist zum 30. November 2026 beachten

Das Deutschlandticket wird 2027 teurer. Abonnenten müssen bis zum 30. November 2026 zustimmen, sonst ruht der Vertrag. Details zu Preis, Fristen und Neuerungen.

Ab Januar 2027 steigt der monatliche Preis für das Deutschlandticket signifikant an. Statt der bisherigen 63 Euro müssen Fahrgäste künftig 66,80 Euro pro Monat zahlen. Diese Anpassung ist Teil einer neuen Tarifstruktur, die erstmals eine automatische Berechnung auf Basis von Kostenentwicklungen vorsieht. Um den Fortbestand des Abonnements zum Jahreswechsel sicherzustellen, ist eine aktive Handlung der Kunden erforderlich.

Aktive Zustimmung bis 30. November 2026 erforderlich

Kunden müssen ihre Zustimmung zu den geänderten Vertragsbedingungen und der Preiserhöhung bis zum 30. November 2026 erteilen. Wer diese Frist verpasst, dessen Abo wird zum Jahresende 2026 automatisch gekündigt. Im neuen Jahr 2027 besteht dann kein Anspruch auf das Ticket mehr. Die Zustimmung kann auf zwei digitalen Wegen erfolgen. Nutzer mit einem bahn.de-Konto loggen sich in das Abo-Portal ein, rufen ihr Deutschlandticket auf und nutzen die Funktion "Vertragsänderung zustimmen". Alternativ kann die Bestätigung über den DB Navigator erfolgen, wo nach Öffnen des Tickets mit QR-Code im Drei-Punkte-Menü die entsprechende Option zur Verfügung steht.

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Neue automatische Preisanpassungsformel ab 2027

Hinter der Preiserhöhung verbirgt sich ein grundlegend geänderter Preisfindungsmechanismus. Ab 2027 wird der Preis des Deutschlandtickets nicht mehr festgelegt, sondern jährlich automatisch nach einer festen Formel berechnet. Diese Berechnung berücksichtigt die Entwicklung wichtiger Kostenfaktoren wie Löhne und Betriebskosten im Verkehrsverbund. Zusätzlich fließen die finanziellen Zuschüsse von Bund und Ländern in die Formel ein. Steigen diese Kostenkomponenten, kann der Preis des Deutschlandtickets entsprechend nach oben angepasst werden. Eine separate Zustimmung zu künftigen Preiserhöhungen entfällt ab 2027, da die Formel den Rahmen vorgibt. Unzufriedene Kunden behalten jedoch das Recht, das Abonnement normal zu kündigen.

Reaktivierung des Abo bis Jahresende möglich

Für Kunden, die das Deutschlandticket bisher nicht verlängert haben, gibt es eine wichtige Übergangsregelung. Bis zum 31. Dezember 2026 lässt sich ein gekündigtes Abonnement über das Abo-Portal oder den DB Navigator mit der Funktion "Abo reaktivieren" zu den neuen Konditionen fortsetzen. Ist das Jahr 2026 abgelaufen, wird der Prozess für Neukunden aufwendiger. Ab Januar 2027 müssen Interessenten ein komplett neues Abonnement abschließen. Dies unterscheidet sich deutlich von der einfachen Verlängerung im laufenden Vertragsverhältnis. Wer seine aktuelle Nutzung beenden möchte, kann das Ticket jederzeit fristgerecht kündigen.

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Befreiung für Neuabschlüsse ab Oktober 2026

Eine wichtige Ausnahme von der Zustimmungspflicht gilt für Personen, die ihr Deutschlandticket ab dem 15. Oktober 2026 neu bestellt haben. Diese Kunden müssen sich nicht erneut aktiv werden, da sie bereits während des Buchungsprozesses sowie in der Bestellbestätigung über die geänderten Tarifbedingungen informiert wurden. Ihr Abonnement läuft 2027 automatisch zum neuen Monatspreis von 66,80 Euro weiter. Auch für diese Gruppe gilt, dass eine Nicht-Nutzung eine eigenständige Kündigung erfordert. Die automatische Weiterführung betrifft nur den Vertrag, nicht die Zahlungsbereitschaft.

Marktsituation und historische Preisentwicklung

Rund 14,5 Millionen Menschen nutzen derzeit das Deutschlandticket für den öffentlichen Regional- und Nahverkehr bundesweit. Die Preisentwicklung in den letzten Jahren war dynamisch. 2023 startete das Ticket unter dem Namen 49-Euro-Ticket in den Markt. Seit Anfang dieses Jahres kostet es 63 Euro im Monat, nachdem der Startpreis bei 58 Euro gelegen hatte. Die kommende Preisanpassung auf 66,80 Euro stellt somit eine weitere Stufe in der schrittweisen Angleichung dar. Die hohe Nutzerzahl zeigt die große Bedeutung des Angebots im deutschen Verkehrsnetz. Die Transparenz bei der zukünftigen Preisgestaltung durch die Formel soll planbare Rahmenbedingungen schaffen.