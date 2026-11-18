Deutz kauft Rüstungsspezialist FFG für 1,6 Milliarden Euro. Aktienkurs stürzt nach Vorwürfen ab, da Minderheitsaktionär Maksym Yefimov Blockade-Rechte besitzt.

Der Motorenhersteller Deutz hat die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) für 1,6 Milliarden Euro übernommen. Dieser Kauf stellt den größten Zukauf in der mehr als 160-jährigen Geschichte des Traditionsunternehmens dar. Die Aktion des Konzerns zielt darauf ab, stark vom aktuellen Rüstungsboom zu profitieren. Bisher war Deutz vor allem für Motoren von Bau- und Landmaschinen bekannt.

Leopard-1-Panzer und Rüstungsgeschäft

Die FFG in Flensburg entwickelt, baut und wartet unter anderem Militärfahrzeuge wie den Leopard-1-Panzer. Mit der Übernahme will Deutz sein Geschäftsfeld auf den Verteidigungssektor ausweiten. Es handelt sich um den bisher teuersten Kauf des Unternehmens in seiner langen Firmengeschichte.

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Deutz strebt an, die wachsende Nachfrage nach Rüstungsgütern wirtschaftlich zu nutzen. Die strategische Erweiterung soll das Unternehmen von konjunkturellen Schwankungen im Motorensektor unabhängiger machen. Der Fokus liegt nun auf der Produktion und Wartung von Militärfahrzeugen.

Maksym Yefimov und Blockade-Rechte

Ein US-Börsenspekulant hat schwerwiegende Vorwürfe gegen den Deal erhoben. Ningi Research kritisiert, dass Deutz die Anleger nicht ausreichend über Risiken informiert habe. Im Mittelpunkt der Kritik steht der frühere ukrainische Abgeordnete Maksym Yefimov. Er hält direkt und über ein Unternehmen fast 45 Prozent der Anteile an einer wichtigen Tochterfirma der FFG.

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Obwohl Deutz über die FFG die Mehrheit an der Tochtergesellschaft hält, gibt es vertragliche Einschränkungen. Yefimov kann bestimmte Entscheidungen blockieren, darunter die Auszahlung von Gewinnen. Ningi warnt daher, dass Deutz womöglich weniger von dem Geschäft verdient als erhofft.

Aktienkurssturz und Analystengespräche

Die Aktie des Motorenbaus ist am Mittwoch zeitweise um rund 18 Prozent abgestürzt. Der Auslöser sind die Vorwürfe des Börsenspekulanten Ningi Research. Der Kurssturz könnte selbst dem Spekulanten zugutekommen. Er hat durch die negativen Meldungen von den fallenden Kursen profitiert.

Deutz hatte die Beteiligung bereits Anfang November in einem Gespräch mit Analysten angesprochen. Der Konzern erklärte, den Minderheitsanteil bereits beim Kaufpreis einkalkuliert zu haben. Man hoffe, die Anteile später billiger zurückzukaufen. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis sei der Gewinn für Deutz.

Prüfung der Anschuldigungen

Ob die Vorwürfe zutreffen, ist aktuell noch offen. Deutz hat angekündigt, die Anschuldigungen sorgfältig zu prüfen. Anschließend wird das Unternehmen eine Stellungnahme dazu abgeben. Die Investoren warten auf Klarheit über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Deals.

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Der Markt reagiert stark auf die Unsicherheit bezüglich der Governance-Struktur. Die Rolle von Maksym Yefimov ist ein zentraler Punkt der Debatte. Deutz muss nun nachweisen, dass das Modell des günstigen Rückkaufs funktioniert.