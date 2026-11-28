Kleine, aber interessante Meldungshäppchen vom News-Buffet zu MantisBT, Fastbelt, Twig, Qt Creator, W3C, IPFire, Kubernetes, Vim Classic und Kotlin.

In unserem leckeren Häppchen-Überblick servieren wir alles, was es zwar nicht in die News geschafft hat, wir aber dennoch für spannend halten:behebt Bugs und schließt mehrere Sicherheitslücken, für die noch keine CVE-Nummern vergeben sind.

Nachgebessert wird außerdem der unvollständige Fix für die kritische, bereits mit Version 2.28.4 behandelte Lücke. Mit dem Update setzt das Bug-Tracking-System PHP 8.1 oder neuer voraus, PHP 8.0 sowie ältere Versionen werden nicht mehr unterstützt. Eine Übersicht zu sämtlichen Änderungen gibt es, erhält mit Version 0.2 etliche neue Features und Performanceverbesserungen. Integriert sind Unterstützung für mehrere Sprachen in einem Language Server, Infix-Regeln, Tokenmodi sowie semantische Token, eine JSON-Serialisierung für ASTs und Railroad-Diagramme.

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Das Projekt ist inzwischen-Werte lassen sich jetzt auch nur für bestimmte Escape-Strategien als sicher markieren, der kompilierte Template-Cache ist über Verzeichnisse hinweg reproduzierbar und attributbasierte Erweiterungen lassen sich nun leichter schreiben und verzögert laden.widmet sich am 28. Januar 2027 zwei zentralen Themen im Zusammenhang mit KI-gestützter Softwareentwicklung: Context Engineering und Verifikation stehen im Fokus. Mehr zur Konferenz imlässt KI-Agenten Entwicklungsschritte wie Bearbeiten, Erstellen, Ausführen und Debuggen weiter automatisieren.