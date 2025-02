Devisenmarkt: Euro kaum verändert, Yen gewinnt

Der Euro zeigte sich am Montagmorgen kaum verändert und wurde bei 1,0482 US-Dollar gehandelt. Der Wochenauftakt verlief am Devisenmarkt impulsarm, da kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone erwartet wurden und die US-Märkte aufgrund eines Feiertags geschlossen blieben. Der japanische Yen konnte hingegen zulegen, begünstigt durch unerwartet starke Konjunkturdaten.

Am Montagmorgen zeigte sich der Euro kaum verändert und wurde bei 1,0482 US-Dollar gehandelt, leicht niedriger als am Freitagabend. Der Wochenauftakt verlief am Devisenmarkt impulsarm, da kaum wichtige Konjunktur daten aus der Euro zone erwartet wurden und die US-Märkte aufgrund eines Feiertags geschlossen blieben. In der vergangenen Woche hatten Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten dem Euro Auftrieb verliehen.

Der japanische Yen konnte hingegen zulegen, begünstigt durch unerwartet starke Konjunkturdaten. Am Jahresende wuchs Japans Wirtschaft stärker als erwartet, was der japanischen Notenbank Spielraum für eine straffere Geldpolitik gibt und den Yen unterstützt. Der Eurokurs hat sich am Freitag kaum verändert und wurde am Morgen bei 1,0467 US-Dollar gehandelt, nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Marktbeobachter betonen, dass die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg weiterhin den Devisenmarkt beeinflussen. Die Münchner Sicherheitskonferenz, die hohe Profile anlockt, könnte die Stimmung weiter beeinflussen. Der Eurokurs setzte am dritten Handelstag in Folge seinen Anstieg fort und überschritt die Marke von 1,04 US-Dollar. Zuletzt wurde er bei 1,0425 Dollar gehandelt, nachdem er zuvor noch knapp unter 1,04 Dollar lag. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer positiven Marktstimmung, ausgelöst durch ein Telefonat zwischen US-Präsident Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Das Telefonat wirft Fragen nach einer möglichen Entspannung der Spannungen zwischen den beiden Weltmächten auf. Diese positive Entwicklung könnte sich positiv auf den Euro auswirken





