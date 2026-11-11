Deyovaisio Zeefuik setzt Hertha BSC durch: Trainer Leitl vertraut auf Power

Herthas Trainer Stefan Leitl bevorzugt Deyovaisio Zeefuik für die Startelf gegen Energie Cottbus. Der Abwehrspieler überzeugt mit Zweikampfstärke und einem Tor gegen Wolfsburg.

Der 28-jährige Abwehrspieler Deyovaisio Zeefuik hat sich bei Hertha BSC einen festen Platz in der Starting XI gesichert. Trainer Stefan Leitl setzte ihn im letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg ein, nachdem er zuvor von der Bank startete. Zeefuik bewies seine Wertigkeit nicht nur durch eine starke defensive Leistung, sondern auch durch sein zwischenzeitliches Führungstor zum 2:0. Dieser Erfolg unterstreicht die strategische Entscheidung des Trainers, auf physische Präsenz und Kampfgeist zu setzen.

Zweikampfstärke als taktisches Mittel

Die Kernkompetenz von Deyovaisio Zeefuik liegt eindeutig in den Zweikämpfen. Er agiert aggressiv und stellt seinen Gegner bereits bei der Ballannahme unter Druck. Diese Spielweise wurde bereits während eines Trainingsübungsfehlers deutlich, als er fälschlicherweise einen Mitspieler störte, der Teil seiner eigenen Mannschaft war. Trotz dieser intensiven Art hat er diese Eigenschaft perfektioniert. Er betrachtet Zweikämpfe als essenziellen Bestandteil seines Spiels und blendet dabei andere Aspekte aus.

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Gegen den VfL Wolfsburg konnte Zeefuik diese Stärke eindrucksvoll beweisen. Von seinen zwölf versuchten Zweikämpfen gewann er achtzigdrei Prozent. Seine Aufgabe bestand darin, der Defensive Halt zu geben und Räume abzudecken. Diese statistische Dominanz zeigt, warum ihn Kollegen wie Paul Seguin als Spieler bezeichnen, der stets an seiner Grenze operiert. Sein Einsatz ist geprägt von Entschlossenheit und einer fast schon obsessiven Hingabe an das Duell.

Wechsel vor dem Sieg gegen Kaiserslautern

Tatsächlich gab es vor diesem Match keine offensichtlichen Gründe für personelle Änderungen. Trainer Stefan Leitl hatte nach dem überzeugenden Auswärtssieg beim 1. FC Kaiserslautern erklärt, dass er keinen Bedarf für Wechsel sehe. Dennoch entschied er sich dazu, Julian Eitschberger rechts in der Viererkette zu ersetzen. Die Motivation hinter dieser Entscheidung war der Wunsch nach mehr Power auf dem Feld.

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Diese Wahl zahlte sich sofort aus. Zeefuik dominierte das Geschehen und sorgte für Sicherheit in der Abwehrreihe. Besonders hervorzuheben ist sein Tor kurz vor der Halbzeitpause. Er hatte seinem Gegenspieler Reese den Ball im Mittelfeld entrissen und anschließend selbst abgeschlossen. Sportdirektor Benjamin Weber lobte dieses Verhalten explizit und betonte, dass das Tor umso schöner sei, da es nicht zur Hauptstärke des Spielers gehört.

Konkurrenz durch Julian Eitschberger

Trotz des aktuellen Erfolgs ist der Stammplatz von Deyovaisio Zeefuik nicht unangefochten. In den ersten dreizehn Pflichtspielen stand er lediglich in sechs Partien in der Startelf. Zwei Spiele verpasste er aufgrund einer Roten Karte. Dies stellt eine neue Situation für den Defensivakteur dar, der zu Jahresbeginn noch als gesetzter Spieler galt. Trainer Stefan Leitl bezeichnete ihn damals als jemanden, der spielen muss.

Heute liefert sich Zeefuik ein offenes Duell mit Julian Eitschberger um den rechten Platz in der Abwehr. Beide Kandidaten sind auf ihre Weise unterschiedlich qualifiziert. Julian Eitschberger kann ebenfalls links neben Pedersen auflaufen, was die Flexibilität im Kader erhöht. Für Trainer Stefan Leitl ist die Position der Außenverteidiger die ausgeglichenste im Team. Jeder der drei potenziellen Spieler hat den Anspruch zu starten.

Ausblick auf das Spiel gegen Energie Cottbus

Nächster Gegner von Hertha BSC ist am kommenden Sonntag der Aufsteiger Energie Cottbus. Das Stadion der Freundschaft ist bekannt für eine traditionell intensive Atmosphäre. Solche Bedingungen bieten Deyovaisio Zeefuik ideale Voraussetzungen, um seine Stärken einzubringen. Fans schätzen genau diese Leidenschaft und den unermüdlichen Einsatz des Spielers.

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Es ist sehr wahrscheinlich, dass Trainer Stefan Leitl erneut auf die physische Überlegenheit von Zeefuik zurückgreift. Wenn das Spiel eine offensive Interpretation erfordert oder defensiver Natur ist, hängt die Entscheidung von den spezifischen Herausforderungen ab. Mit seiner Maschine-artigen Arbeitsweise und seiner Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, bleibt Zeefuik ein Schlüsselfaktor für den weiteren Saisonverlauf von Hertha BSC.