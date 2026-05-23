Die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo muss bis zum 11. Juni in Isolation leben, um den Ebola-Ausbruch in ihrer Heimat zu vermeiden, um am 11. Juni nach Houston (USA) zu kommen.

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika hat große Fortschritte gemacht, und alle relevanten Nachrichten und Entwicklungen rund um das Turnier sind in unserem Ticker enthalten. Bis zum Start des Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Wochen.

Der Fokus rückt zunehmend auf die Nationalteams. Wegen des Ebola-Ausbruchs in ihrer Heimat hat die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo nach Angaben der US-Regierung beschlossen, vor der WM für 21 Tage in Isolation zu bleiben, um sicherzustellen, dass alle Mannschaftskglieder innerhalb von drei Wochen in einer 'Blase' isoliert sind. Das Kongo-Team wird ihre zweite WM-Teilnahme nach 1974 (als Zaire) in der US-Metropole Houston aufspielen.

Andrew Giuliani, WM-Verantwortlicher des Weißen Hauses, betonte die Bedeutung der Isolationspflicht und die Priorität der Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung, der Mannschaften und der Fans. Vorher hatte die US-Regierung zugesagt, den Kongo-Team den Einreisezugang in die USA zu gewähren. Derzeit befindet sich das Team zur Turniervorbereitung in Belgien





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