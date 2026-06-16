Dezimierendes WM-Debüt: Deniz Undav überzeugt mit Tor und Vorlagen

Stürmer Deniz Undav brilliert bei seinem ersten WM-Spiel für Deutschland gegen Curaçao mit einem Tor und zwei Vorlagen. Toni Kroos lobt seine Form und Spielintelligenz, während Undav sich via Bordsprechanlage bei der Mannschaft bedankt. Trotz vorheriger Querelen mit dem Trainerteam unterstreicht er seine Wichtigkeit für die Nationalelf.

Stürmer Deniz Undav (29) gab bei seinem WM-Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegen Curaçao eine beeindruckende Performance ab. Nach seiner Einwechslung in der 64. Minute für Jamal Musiala erzielte er selbst ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor, was zu einem deutlichen 7:1-Sieg beitrug.

Im Anschluss an das Spiel zeigte er nicht nur auf dem Platz seine Klasse, sondern auch abseits davon: Auf dem Rückflug aus Houston sprach er über die Bordsprechanlage zur Mannschaft und äußerte sich stolz über sein erstes WM-Spiel. Er betonte, dass der 7:1-Erfolg nur der erste Schritt sei und die Mannschaft noch weitere gehen müsse.

Zudem genieße er jeden Moment und jeden Tag mit dem Team. Toni Kroos (36), der nach seinem Wechsel von Real Madrid zur deutschen Nationalmannschaft im Sommer 2024 beendet hat, lobte Undav ausdrücklich. Kroos sagte, Undav setze seine bisherige Form fort und befinde sich in einer absoluten Hochphase, besonders was Scorerpunkte angehe. Er stehe an den richtigen Stellen und nutze die Chancen, die sich ihm bieten.

Kroos erklärte, dass Phasen, in denen alles klappt, im Fußball vorkommen und dass Undav derzeit genau in einer solchen Phase sei. Zwar lebe man auch davon, dass der Ball falle, aber Undav habe diese Phase bereits seit einigen Monaten und man hoffe, dass er noch oft richtig stehe. Kroos hob besonders die spielintelligenten Qualitäten Undavs hervor. Er verwertet Bälle gut, trifft schnelle und gute Entscheidungen in der letzten Aktion, sei es beim Abschluss oder beim Pass.

Er habe den Kopf oben, ein hervorragendes Spielverständnis und setze seinen Körper geschickt ein. Obwohl er weder besonders schnell noch groß sei, sei er ein unfassbar schlauer Spieler, der wenig Zeit für seine Aktionen benötige und dadurch immer wertvoll sei. Noch während der WM-Vorbereitung hatte es um Undav und seine Rolle im Team Wirbel gegeben, nach einigen unglücklichen Äußerungen hatte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) sogar bei Undav entschuldigt.

Mit seiner Leistung gegen Curaçao zeigte Undav jedoch, wie wichtig er für die Mannschaft ist und wie sehr er das Vertrauen zurückzahlt





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deniz Undav WM-Debüt Deutschland Curaçao Toni Kroos Julian Nagelsmann Nationalmannschaft 7:1-Sieg Scorerpunkte Spielintelligenz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutschland in Einzelkritik: Nmecha, Brown und Undav, mit Note 1, Sané fällt abDeutschland startet torreich in die WM. Felix Nmecha und Nathaniel Brown glänzen, aber alle DFB-Stars sind noch nicht auf ihrem Topniveau. Die Einzelkritik.

Read more »

Einzelkritik zum DFB-Team: Nmecha und Brown glänzen, Havertz und Undav eiskaltDeutschland ist mit einem Kantersieg in die WM gestartet. Gegen Curacao schossen Havertz und Nmecha schöne Tore. Joker Undav lief in wenigen Minuten heiß. Die Einzelkritik.

Read more »

Kurdischer Tanz nach Tor: Undav zeigte kulturelle Identität und Rüdiger solidarisierte sichBeim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao feierte Deniz Undav sein Tor mit einem kurdisch-jesidischen Tanz. Dieser Ausdruck seiner kulturellen Wurzeln wurde von Antonio Rüdiger unterstützt und zeigt, wie sportliche Erfolge und Identität zusammenfinden können. Die Geste erhält vor dem Hintergrund von Diskriminierungserfahrungen der kurdisch-jesidischen Community eine besondere Bedeutung.

Read more »

WM-Vorbereitung: Brown feiert Geburtstag, Rüdiger verlängert und EM-Debütant Undav begeistertDie deutsche Nationalmannschaft feiert Nathaniel Browns Geburtstag während der WM-Vorbereitung. Gleichzeitig punktet Deniz Undav bei seinem Debüt, Antonio Rüdiger verlängert bei Real Madrid, und die Elfenbeinküste um Yan Diomande wartet mit großer Vorfreude auf das Duell mit dem DFB-Team.

Read more »