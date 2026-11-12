DFB-Ära wechselt: Nike übernimmt Adidas als DFB-Ausrüster mit minimalistischem Design

Die DFB-Nationalmannschaft wechselt 2027 von Adidas zu Nike. Erstes Trikot ist schlicht weiß, Sneaker Air Force 1 im DFB-Design bestätigen die Partnerschaft.

Die langjährige Kooperation zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und dem Sportartikelhersteller Adidas endet. Ab dem Jahr 2027 wird die DFB-Nationalmannschaft offiziell in Trikots des US-amerikanischen Konkurrenten Nike auflaufen. Dieser Wechsel markiert ein historisches Kapitel in der Geschichte des deutschen Fußballs, da Adidas das Team seit Jahrzehnten ausstattete.

Letzte Spiele und Abschiedstradition

Der Übergang erfolgt schrittweise, wobei die Finalphase der Adidas-Ära im kommenden Juni stattfindet. Die letzten beiden Partien unter dem alten Vertrag finden am Freitag in Serbien und am darauffolgenden Montag gegen die Niederlande statt. Bei diesen beiden Begegnungen tragen die Spieler das spezielle schwarze Abschiedstrikot, das als symbolischer Verabschiedungsgestus dient.

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Dieses schwarze Trikot dient als letztes visuelles Zeichen der jahrzehntelangen Partnerschaft. Fans und Experten beobachten gespannt, wie die Umstellung auf den neuen Partner verläuft, da die visuelle Identität einer Nationalmannschaft eine zentrale Rolle für die Fanidentität spielt. Die Übergangsphase sorgt für eine besondere Atmosphäre in den Stadien.

Design des neuen Nike-Modells

Erste Einblicke in das neue Erscheinungsbild liefert die auf Trikot-Leaks spezialisierte Webseite "footyheadlines". Dort wurden Bilder des angeblichen ersten Deutschland-Nike-Trikots präsentiert. Das Design fällt im Vergleich zu früheren, oft opulenten Mustern sehr puristisch aus. Das Trikot ist vollständig in Weiß gehalten.

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Als einziges Design-Element dienen ganz dünne schwarze Streifen an den Seiten sowie ein schwarzer Kragen. Dieses minimalistische Konzept spricht eher Puristen an, die schlichte Ästhetik bevorzugen. Wer hingegen einen spektakulären Hingucker erwartete, wird möglicherweise enttäuscht sein, da die Farbgebung bewusst reduziert ist.

Bereits am 25. Juni initiierte Nike vor der WM-Partie der DFB-Elf in New Jersey gegen Ecuador eine sogenannte Guerilla-Aktion unter dem Motto "New Jersey". Dabei fuhr ein Boot den Hudson River hinauf, vorbei an der Freiheitsstatue bis vor die Skyline von Manhattan. Auf diesem Boot war Jamal Musiala in dem neuen Trikot zu sehen, dessen Bild jedoch aus Lizenzgründen verpixelt war.

Kooperationsprodukte und Lifestyle-Elemente

Neben dem Spieltrikot zeigt die Partnerschaft auch lifestyleorientierte Produkte. So hat Nike den legendären Sneaker Air Force 1 im DFB-Design aufgelegt. Dieser Schuh gilt als das meistverkaufte Modell in der Geschichte der Marke und unterstreicht die globale Bedeutung der neuen Zusammenarbeit zwischen dem DFB und dem Sportgiganten.

Die Entscheidung für Nike beendet eine Ära, die mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Erfolg auf den großen Turnieren verbunden ist. Adidas stand über Generationen hinweg für deutsche Fußballtradition. Der Wechsel zu einem amerikanischen Unternehmen signalisiert einen neuen strategischen Weg für den DFB in der internationalen Sportwettbewerbslandschaft.

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Die Reaktion der Fans auf das schlichte Design wird noch diskutiert. Die Öffentlichkeit wartet auf die offizielle Vorstellung des Trikots. Bis dahin bleiben die Schwarz-Weiß-Ästhetik von Nike und die Abschiedsfeierlichkeiten für Adidas die zentralen Themen im deutschen Fußball.