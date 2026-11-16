DFB-Aufstellung gegen die Niederlande: Klopps XI für die Nations-League-Endrunde

Jürgen Klopp stellt die Startelf für das entscheidende DFB-Spiel gegen die Niederlande vor. Details zu Ter Stegen, Thiaw und der erwarteten Taktik.

Bei seinem sechsten Spiel als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft steht Jürgen Klopp direkt vor einem Endspiel. Das entscheidende Duell gegen die Nationalmannschaft der Niederlande findet im Rahmen der Nations League statt und dient als direkter Weg in die Finalplayoffs. Die deutsche Elf muss ihre Leistung aus der jüngsten Phase fortführen, um den Einzug in die entscheidende Runde zu sichern und so die Chancen auf die weitere Turnierpartizipation zu wahren.

Kaderentscheidungen und Mohya-Rolle

Die Aufstellung wird sich voraussichtlich kaum von den letzten Spielen unterscheiden, wobei einige strategische Anpassungen denkbar sind. Besonders interessant ist die Situation um den siebzehnjährigen Offensivspieler Wael Mohya vom VfL Gladbach. Der junge Star ist auch bei dieser Partie nicht im Kader, was von Klopp bereits im Vorfeld so geplant war. Der Bundestrainer wollte sich in einem abgeschotteten DFB-Kreis zunächst ein eigenes Bild von den Fähigkeiten des Talent machen, bevor eine öffentliche Einbindung erfolgte.

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Der überzeugende Auftritt von Mohya in Belgrad beim 3:1-Sieg gegen Serbien hat jedoch wenig Grund für eine sofortige Rückkehr geschaffen. Da die Mannschaft in der vergangenen XXL-Länderspielpause insgesamt vier Spiele bestritt - mit zwei Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage - bleibt die Fokus auf die etablierten Akteure gerichtet. Die Entscheidung, Mohya zunächst außen vor zu lassen, wird als langfristige Strategie gesehen, um den Spieler nicht zu überfordern, während gleichzeitig die Stabilität im aktuellen Kader gewahrt bleibt.

Torwart und Verteidigung: Erfahrung vor Jugend

Bei der Position des Torhüters hat Jürgen Klopp seine Entscheidung bereits getroffen: Manuel Neuer von Ajax Amsterdam ist der klare Stammtorwart. Der dreißigvierjährige wird auch im Spiel gegen die Niederlande zwischen den Pfosten stehen, da Klopp dessen größere Erfahrung im Vergleich zu den Konkurrenten als entscheidenden Vorteil ansieht. Nach dem soliden Auftritt gegen Serbien, bei dem Neuer zwei Gefahren abwehrte, gilt seine Position als sicher, obwohl dies keine automatische Stammplatzgarantie bis zur Europameisterschaft 2028 bedeutet.

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In der Defensive plant der DFB-Trainer möglicherweise eine Änderung im zentralen Defensivbereich. Während Malick Thiaw vom FC Newcastle beim Sieg gegen Serbien wegen seiner Fähigkeit, lange Bälle sicher zu kontrollieren, eingesetzt wurde, könnte sich Klopp für die Partie gegen die Niederlande für eine andere Lösung entscheiden. Die taktische Ausrichtung der Gegner erfordert oft spezifische Stärken, weshalb die Erfahrung und die Spielmacherqualitäten eines anderen Spielers in Betracht gezogen werden könnten.

Auf der Rechtsverteidiger-Position ist die Linie jedoch weitgehend klar: Phillip Treu hat sich als Stammkraft etabliert. Der neunundzwanzigjährige Bayern-Profi bestritt gegen Serbien die vollen neunzig Minuten und überzeugte durch ein starkes Spiel sowie effektive offensive Aktionen. Es ist wahrscheinlich, dass er auch gegen die Niederlande von Beginn an auf dem Platz steht, da seine Konstanz und seine taktische Disziplin für den Trainerplan unverzichtbar sind.

Offensivkräfte und strategische Ausrichtung

Im Sturm dominiert Kai Havertz vom FC Arsenal klar die Positionen. Obwohl der siebenundzwanzigjährige gegen Serbien zwei große Chancen vergab, gilt dies nicht als Grund für einen Platzwechsel. Seine technische Qualität und seine Bedeutung im Aufbauspiel sind so groß, dass Klopp weiterhin auf ihn vertraut. Die Taktik des Trainers zielt darauf ab, den Spielstil der Gegner zu kontrollieren, wobei Havertz als zentraler Knotenpunkt fungiert.

Der Vergleich zu den Niederlanden betont dabei die philosophischen Unterschiede. Klopp erwähnte im Vorfeld, dass die niederländische Mannschaft unter Trainer Ronald Koeman einen spezifischen, technisch orientierten Fußball spielen möchte. Um diesem Ansatz zu begegnen, muss die deutsche Elf ihre eigene Struktur bewahren und gleichzeitig auf die individuellen Stärken der Gegner eingehen. Dies erfordert eine hohe Disziplin im defensiven Bereich und schnelles Umschalten im offensiven Drittel.

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Alternative Offensivkräfte wie Niclas Füllkrug vom FC Werder Bremen haben gegen Serbien kaum Einfluss nehmen können. Mit nur sieben Ballkontakten konnte der Nachrücker keine ausreichenden Argumente für einen Startelfplatz liefern. Dies unterstreicht die Position von Havertz und zeigt, dass die aktuelle Form der etablierten Spieler den Trainer bei seinen Entscheidungen bestätigt. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob diese Konstanz in der Nations League-Reihe aufrechterhalten werden kann.

Die Bedeutung dieses Spiels geht über den reinen sportlichen Ausgang hinaus. Es repräsentiert den Beginn einer neuen Ära unter Jürgen Klopp als DFB-Trainer. Die Fans und die Experten beobachten mit großem Interesse, wie sich die Mannschaft gegen einen technisch starken Gegner wie die Niederlande behauptet. Jeder Fehler kann in dieser Phase kostspielig sein, daher liegt der Fokus auf Perfektion in allen Bereichen.

Die Vorbereitung konzentriert sich auf die Details der taktischen Ausrichtung. Die Spieler müssen sich schnell an die gewohnte Routine gewöhnen und die psychologischen Aspekte des Drucks bewältigen. Die vergangenen Leistungen in der Länderspielpause geben Anlass zur Hoffnung, doch erst das Ergebnis gegen die Niederlande wird den wahren Wert der aktuellen Arbeit unter Klopp beweisen.

Letztlich steht die Nationalmannschaft unter einem starken Druck, die Erwartungen zu erfüllen. Die Medien und die Anhänger erwarten eine Leistung, die der Geschichte und dem Prestige des DFB gerecht wird. Die Aufstellung ist daher nicht nur eine taktische Entscheidung, sondern auch ein Statement der eigenen Identität und Stärke in der europäischen Spielszene.