DFB-Auswahl: Nach 7:1-Sieg gegen Curacao geht es um WM-Runde

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem nächsten Schritt Richtung K.-o.-Runde der WM 2026. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste könnte das Sechzehntelfinale zum Greifen nah sein. Die Ivorer präsentierten sich zweikampfstark und schnell bei dem Auftaktsieg gegen Ecuador.

Spiel 2! Nach dem 7:1 gegen Curacao kann die DFB-Auswahl heute den nächsten großen Schritt Richtung K.-o. -Runde der WM 2026 machen. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre das Sechzehntelfinale zum Greifen nah.

Leicht wird die Aufgabe aber nicht. Die Ivorer präsentierten sich beim Auftaktsieg gegen Ecuador zweikampfstark und schnell. Derbis zum Spiel abläuft, liest du hier im Spieltag-Ticker von SPORT BILD! Eine harmlose Frage zu einer Schlange sorgte bei der DFB-Pressekonferenz in Toronto für einen unerwarteten Lacher.

Einen Tag vor dem wichtigen WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste fragte die chinesische Journalistin Zhenni Yu Bundestrainer Julian Nagelsmann, ob die Sicherheit der Spieler im Teamquartier gewährleistet sei. Nagelsmann reagierte zunächst überrascht, blickte zu Jonathan Tah und fragte hörbar ins Mikrofon: "Das ist Wahnsinn, oder?

" Dann scherzte der Bundestrainer: "Es war eine große Anakonda. " Im Presseraum brach Gelächter aus. DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle stellte sofort klar: "Das war ein Witz.

" Anschließend gab Nagelsmann Entwarnung: "Sie war klein. Wir lieben alle Tiere auf diesem Planeten und freuen uns über alle Tiere auf unserem Gelände.

"Undav und Leweling rein? Stell deine eigene Startelf gegen die Elfenbeinküste auf! Mit wenigen Klicks steht deine Auswahl fest – vergleich sie anschließend mit der Community! Für die deutsche Nationalmannschaft geht es heute Abend gegen die Elfenbeinküste um den nächsten Schritt Richtung K.-o.

-Runde. Nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao kann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem weiteren Erfolg die Tabellenführung in Gruppe E festigen. Mit einem Sieg bleibt Deutschland sicher an der Spitze. Sogar der vorzeitige Gruppensieg ist möglich.

Voraussetzung: Ecuador gewinnt in der Nacht nicht gegen Curaçao. Dann stünde bereits fest, dass Deutschland die Gruppe E gewinnt. Das abschließende Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag hätte für die DFB-Auswahl dann keine Auswirkungen mehr auf die Tabellenplatzierung. Der WM-Tag der deutschen Nationalmannschaft ist diesmal anders getaktet als noch vor dem 7:1 gegen Curacao.

Weil die Partie gegen die Elfenbeinküste erst um 16 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, verschiebt sich auch der Tagesablauf. Nach dem Frühstück um 9.30 Uhr stehen im Teamhotel die Besprechung der Standards und die Aktivierung auf dem Programm. Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr folgt das Mittagessen. Um 14 Uhr gibt es noch eine kurze Besprechung, anschließend macht sich das DFB-Team auf den Weg ins Stadion nach Toronto.

Dort wird um 16 Uhr das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste angepfiffen. Nach der Partie geht es um 21 Uhr mit dem Rückflug zurück nach Winston-Salem. Deniz Undav geht mit viel Selbstvertrauen in die WM – und mit einer klaren Botschaft an seine Kritiker. Der Stürmer spielte für den VfB Stuttgart eine starke Saison, kam auf 19 Tore und sechs Vorlagen in der Bundesliga.

Trotzdem ärgern ihn Vorwürfe wie "Chancentod". Der "FAZ" sagte Undav: "Ich habe diese Saison 39 Scorerpunkte – und trotzdem hast du Woche für Woche Leute, die schlecht über dich reden: Chancentod und so weiter. Da frage ich mich: Wie kann das sein?

" Bei den Fans der Nationalmannschaft genießt der 29-Jährige dagegen längst Kultstatus. "Ich spüre, dass ich von den Fans sehr unterstützt werde, und das tut natürlich gut", sagte Undav. Für ihn zählt aber vor allem eines: Leistung.

"Jetzt ist die Zeit, dass ich meine Nominierung rechtfertige. Erst mal bringt es nichts, immer nur zu quatschen, nur um der Kultstürmer zu sein.

" Für Deutschland steht mit der Elfenbeinküste die nächste Herausforderung an. Bei den Ivorern ist die Vorfreude groß. Leipzig-Star Yan Diomande (19) sagte vor dem Duell mit dem DFB-Team: "Es ist ein anderes Gefühl, als für einen Verein zu spielen. Es ist eine riesige Freude, für die eigene Nation zu spielen.

Ich kann es fast nicht beschreiben.

" Für den Youngster ist die WM auch eine Verpflichtung. "Wir spielen für Millionen von Menschen. Für unsere Familien, für unsere Angehörigen, für unsere Freunde, für unser Land", sagte Diomande. Rausgeputzt für den Travel Day: Bereits gestern reiste die Deutsche Nationalmannschaft zum Spielort in Toronto. Um 22 Uhr deutscher Zeit stehen die DFB-Stars der Elfenbeinküste gegenüber





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