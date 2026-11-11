Bundestrainer Jürgen Klopp plant die kommenden Nations‑League‑Spiele in Belgrad und Berlin. Die Nationalmannschaftkader‑Entscheidung soll den Weg zu einem Viertelfinale ebnen, während Trainer und Spieler neue Aufgaben im Nationalteam übernehmen.

Bundestrainer Jürgen Klopp steht vor der Aufgabe, die letzte Runde der Nations‑League zu entscheiden. Im November kämpfen die deutsche Nationalmannschaft zuerst gegen Serbien in Belgrad und anschließend gegen die Niederlande in Berlin. In diesen Spielen sollen die verbleibenden Punkte für ein Viertelfinale erneut aufgelöst werden.

Spielplan und Auswahl der Kader

Am 13. November wird der Auswärtsspieltermin gegen Serbien im Stadion in Belgrad stattfinden. Drei Tage später, am 16. November, ist die Rückkehr nach Berlin geplant. Beide Begegnungen finden jeweils um 20.45 Uhr statt und sind entscheidend für die Fassung von Liga A.

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Klopp nennt seine Auswahl für diese beiden Spiele ein "Intensiv‑Camp". Zu den eingesetzten Spielern gehören etablierte Größe wie Michael Ter Stegen als Torwart sowie jungen Talenten wie Said El Mala, der sich aufgrund von Belastungsmanagement nicht an den Trainingslagern beteiligte. Die Gesamtauswahl von 23 Spielern wurde bereits in Herzogenaurach abgespannt.

Strategische Ausrichtung und Zielsetzung

Der Trainer betont die Notwendigkeit eines Balljäger‑Fußballs, insbesondere nach dem Kops‑Erfolg im Hinspiel gegen Serbien in München, wo Deutschland mit 2:0 triumphierte. Jürgen Klopp sieht an den beiden kommenden Spielen die Chance, die Mannschaft unter Druck zu setzen und das ultimative Ziel eines Viertelfinalplatzes zu erreichen.

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"Wir wollen Jungs, die richtig Bock haben, für Deutschland zu spielen und Nationalstolz zu spüren", stellte Klopp im Interview über die Verteilung der Verantwortung in der Mannschaft. Er hebt hervor, dass jeder Spieler das Land repräsentiert und mit vollem Herzen das Spiel bestreitet.

Reaktionen von Torhüter und Spielern

Michael Ter Stegen erinnert sich an die Trauer, als er nicht als Stammtorwart beim Turnier zurückkehrte. Er beschreibt die ständige Herausforderung, sich im Team zu behaupten und gleichzeitig die Bescheidenheit zu wahren. Das Thema verletzungsbedingten Rückschlägen bleibt bei ihm, und er erklärt, dass er sich nach der Verletzung nach der WM 2026 nicht mehr beteiligt hat, da er nicht zu 90 % fit war.

Neue Talente wie Said El Mala diskutierten während der Vorbereitungsphase die Belastungssteuerung. Er betonte, dass er sich noch weiterentwickeln möchte und sich auf sein Engagement für das Team freuen will. Der Trainer hat die Auswahl so getroffen, dass er verschiedene Positionen der Mannschaft getestet hat, insbesondere die Spielmacherrolle von Werder Bremen und die Abschlussarbeit von Im Werder.

Ausblick: Chancen und Risiken

Mit fünf Punkten aus vier Spielen liegt Deutschland nach dem Start unter Klopp unter Erfolgsdruck. Das Ziel, das Viertelfinal‑Platz einzuprägen, ist erreichbar, jedoch bestehen ebenso Chancen auf einen Abstieg in Liga B. Die nächsten Spiele in Belgrad und Berlin dienen als entscheidende Prüfungen für die Mannschaftsaufstellung. Jürgen Klopp betont, dass der Erfolg nicht nur von der individuellen Leistung abhängt, sondern auch von der kollektiven Entschlossenheit, Deutschland im Stadion gegen Serbien und die Niederlande zu vertreten.

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Der Trainer ruft die Spieler dazu auf, sich auf die jeweiligen Gegner einzustellen und den Ball in die rechte Box zu bringen. Gleichzeitig bleibt die Flexibilität für taktische Anpassungen erhalten, um die Schlüsselfertigdeterminanten zu sichern. Der Ausgang der beiden Spiele wird darüber entscheiden, ob Deutschland die Nations‑League vorwärts bringt oder ob die Mannschaft in der nächsten Saison um eine Resignation kämpft.