DFB beruft Niclas Füllkrug in Nationalmannschaft gegen Serbien und Niederlande

Niclas Füllkrug kehrt nach langer Pause in die DFB-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Julian Klopp nominiert den Werder-Bremen-Stürmer für die Nations-League-Spiele.

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft wird durch Niclas Füllkrug verstärkt, nachdem der Stürmer von Werder Bremen eine Nominierung für die kommenden Nations-League-Partien erhalten hat. Julian Klopp, der Bundestrainer des DFB, hat den 33-Jährigen in den erweiterten Kader berufen, um ihn in die Diskussion um die Offensive zurückzubringen. Diese Rückkehr erfolgt trotz zuvor geäußerter Zweifel bezüglich seiner Zukunft im Verband und markiert ein klares Signal gegen eine reine Jugendstrategie.

Füllkrug kehrt nach 14 Monaten Pause zurück

Niclas Füllkrug absolviert sein erstes Spiel für die Nationalelf seit 17 Monaten, da sein letzter Länderspieleinsatz deutlich länger zurückliegt. Nach einer Pause von 14 Monaten im Nationalteam kehrt er nun zurück, um im Kader für die anstehenden Spiele zu stehen. Er ist einer von zwei Neuen im nahezu halbierten Kader von Julian Klopp, der die Zahl der Spieler von 44 auf 24 reduziert hat. Neben Füllkrug wurde nur der 17-jährige Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach erstmals für die Nationalelf nominiert.

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Die Spiele finden am 13. November in Serbien und am 16. November in Berlin gegen die Niederlande statt. Diese kurzen Intervalle zwischen den Partien erfordern von den Trainern und Spielern höchste Konzentration und Effizienz im Training. Die Nominierung von Füllkrug sticht in diesem reduzierten Kreis besonders heraus, da er in der aktuellen Saison wieder auf höchstem Niveau überzeugt.

Klopp lobt Form und unterstreicht Bedeutung der Entscheidung

Julian Klopp begründete die Nominierung mit der offensiven Stärke des Stürmers und der aktuellen Verfassung der Mannschaft. Er betonte, dass gute Form und Toreschießen nie schlecht sind und dies entscheidende Kriterien für die Auswahl war. Füllkrug hat seit seiner Rückkehr auf Leihbasis von West Ham United zu seinem Heimatverein Werder Bremen eine beeindruckende Serie hingelegt. In neun Spielen aus acht Partien führte er die Torschützenliste der Bundesliga an, was maßgeblich zum Aufstieg seines Klubs auf einen Europapokalplatz beitrug.

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Klopp hob den unglaublichen Einfluss hervor, den Füllkrug auf das Spiel seiner Mannschaft ausübt. Er bevorzugte den Bremer vor anderen Konkurrenten wie dem ebenfalls nominierten Stürmer und Jonathan Burkardt. Der Bundestrainer bezeichnete die Entscheidung als eine Freude, sowohl sie zu treffen als auch sie dem Spieler selbst mitzuteilen. Diese klare Haltung zeigt, dass aktuelle Leistung das primäre Auswahlkriterium bleibt.

Konkurrenz durch Harry Kane und Blick auf die Zukunft

Die Situation im deutschen Sturm wird durch die Präsenz von Harry Kane bei Tottenham Hotspur und der Nationalmannschaft Englands definiert. Beide Stürmer sind im Jahr 1993 geboren und zeigen, dass auch im fortgeschrittenen Alter außergewöhnliche Leistungen möglich sind. Während Kane als unumstrittene Nummer eins gilt, bleibt Füllkrugs Status im DFB-Team differenzierter zu betrachten. Die Vorbehalte gegenüber seinem Alter begleiten den Spieler bereits seit seinem Debüt für die Nationalelf.

Klopp räumte ein, dass Füllkrug bei einer Europameisterschaft, die erst 2028 stattfindet, auf 35 Jahre alt sein wird. Dennoch ist der Stürmer eine Art Brückentechnologie, bis sich die Entwicklung bei jüngeren Talenten wie Nicolò Tresoldi aus der U21 klärt, der noch zwischen Deutschland und Italien schwankt. Als klassischer Strafraumstürmer verfügt Füllkrug im deutschen Kontext weiterhin über ein Alleinstellungsmerkmal, das schwer zu ersetzen ist.

Statistik und Perspektiven für die kommende Zeit

Zwischen 2022 und 2025 bestritt Niclas Füllkrug 24 Länderspiele, stand jedoch in nur acht davon in der Startelf. Bei der Weltmeisterschaft 2022 unter Hansi Flick und bei der Europameisterschaft 2024 unter seinem Nachfolger war er nur punktuell im Fokus. Diese Statistiken unterstreichen die historische Unsicherheit in seiner Einbindung, doch die aktuelle Formlage scheint diese Tendenz zu durchbrechen. Werders Trainer Daniel Thioune bezeichnete Füllkrug als die Lokomotive seines Teams.

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Füllkrug selbst betonte die positive Passform zwischen ihm und Werder Bremen. Die nationale Auswahl hat nun die Möglichkeit, diese Energie in die Vorbereitung auf die Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande zu transferieren. Sollte sich die Situation bis zur Europameisterschaft 2028 nicht ändern, bleibt die Frage nach der langfristigen Rolle im Sturm bestehen. Für die kommenden Wochen steht jedoch klar die Unterstützung durch die aktuelle Leistung im Vordergrund.