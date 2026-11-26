Die deutsche Nationalspielerin Laura Freigang muss wegen versäumter Dopingtests bis zum 8. Oktober 2027 pausieren. Der DFB bestätigt die 16-monatige Disziplinarmaßnahme und klärt den genauen Zeitplan.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Sperre der 28-jährigen Nationalspielerin Laura Freigang offiziell bestätigt. Die Angreiferin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist ab diesem Donnerstag bis zum 8. Oktober 2027 von sämtlichen Wettkämpfen ausgeschlossen. Die Maßnahme resultiert aus Verstößen gegen die geltenden Anti-Doping -Richtlinien im deutschen und internationalen Sport.

Umfang und Details der Disziplinarmaßnahme

Der DFB gibt auf seiner offiziellen Website präzise Termine vor, die den Umfang der Sanktion definieren. Demnach darf Laura Freigang erst ab dem 8. Oktober 2027 wieder an offiziellen Spielen teilnehmen. Bereits zwei Monate vor Ablauf der kompletten Sperrfrist, genauer gesagt ab dem 8. August 2027, ist es ihr gestattet, wieder mit einer Mannschaft zu trainieren. Diese Abstufung ermöglicht der Athletin eine schrittweise Rückkehr in den aktiven Sportbetrieb.

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Neben dem Wettbewerbsverbot hat die Entscheidung weitreichende Konsequenzen für die sportliche Historie der Spielerin. Alle persönlichen Wettkampfergebnisse, die die Athletin seit dem 23. Februar 2026 erzielt hat, werden annulliert. Dies zieht den Verlust jeglicher damit verbundener Medaillen, Auszeichnungen, Punkte und Preise nach sich, wie die Verlautbarung des Deutschen Fußball-Bundes klarstellt.

Rechtlicher Hintergrund und Vergleich

Die rechtliche Grundlage für diese strenge Sanktion bildet ein außergerichtlicher Vergleich, den Freigang mit mehreren hochrangigen Institutionen geschlossen hat. An diesem Abkommen waren neben der Spielerin selbst der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) sowie die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) beteiligt. Die Einigung regelt die Art und Dauer der durchgeführten Disziplinarmaßnahme abschließend.

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Der konkrete Auslöser für die 16-monatige Sperrfrist war das Versäumnis von drei Dopingtests innerhalb eines Jahres. Solche Verstöße gegen die Melde- und Kontrollpflichten werden von den Anti-Doping-Gremien als schwerwiegende Regelverletzung gewertet. Die Strafe wurde dabei auf den Zeitpunkt zurückdatiert, an dem die Nada die entsprechende Verfahrensmeldung an den zuständigen Verband übermittelt hatte.

Position des Deutschen Fußball-Bundes

Die Führungsebene des Deutschen Fußball-Bundes hat ihre Haltung zur Situation klar definiert, ohne den Inhalt des Vergleichs im Detail preiszugeben. DFB-Direktorin Nia Künzer betonte, dass sie sich zum inhaltlichen Verlauf des Abkommens nicht weiter äußern werde. Der Verband hält sich strikt an die vereinbarten Stillschweigepflichten, die typisch für solche außergerichtlichen Einigungen sind.

Nichtsdestotrotz zeigte der Verband empathische Zeichen seitens der Führung. Nia Künzer erklärte, dass die Situation für die 28-Jährige menschlich unfassbar belastend sei. Die vergangenen Wochen wurden als extrem schwer beschrieben, weshalb der Verband betonte, Laura Freigang weiterhin im Rahmen der möglichen Unterstützungsmaßnahmen zu begleiten.

Auswirkungen auf Karriere und Verein

Für die 28-jährige Stürmerin bedeutet dies das Ende ihrer aktuellen Karriere auf höchstem Niveau für die nächste Zeit. Die lange Dauer von fast einem Jahr Ausschluss schließt jede Teilnahme an nationalen oder internationalen Turnieren in diesem Zeitraum aus. Der Verlust aller Ergebnisse ab Februar 2026 löscht auch statistische Erfolge in diesem Zeitraum aus ihren persönlichen Unterlagen.

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Für ihren Verein Eintracht Frankfurt ergeben sich hingegen spezifische Regelungen. Die Ergebnisse, die die jeweilige Mannschaft der Athletin in den Spielen erzielt hat, bleiben unberührt von der Annullierung ihrer persönlichen Leistungen. Dies stellt sicher, dass das Team nicht weiter für Ausfälle oder Punktabzüge bestraft wird, die durch das Verhalten der einzelnen Spielerin verursacht wurden. Die Spielerin kann ab August 2027 wieder ins Training einsteigen, um sich auf die Rückkehr im Oktober vorzubereiten.