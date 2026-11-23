Hitze vor dem DFB-Bundestag am 18. Dezember: Der NOFV fordert Drittliga-Aufstockung statt Kompassmodell. Vereine wie Zwickau warnen vor Kurswechsel ohne Konsens.

Die Atmosphäre rund um den außerordentlichen DFB-Bundestag am 18. Dezember spitzt sich deutlich zu, während bundesweite Vereine den strategischen Wechselkurs des Nordostdeutschen Fußball-Verbands ( NOFV) scharf kritisieren. Der Verband, der seit kurzem öffentlich für eine Aufstockung der 3. Liga plädiert und sich vom ursprünglich geforderten Reformansatz der Regionalliga abwendet, findet zunehmend Widerstand in den Mitgliedsvereinen dieser kritischen Saisonphase.

Kritik am NOFV-Kurswechsel und fehlende Abstimmung

Die Unzufriedenheit äußert sich in scharfen Worten, da der Weg zu einer neuen Struktur ohne vorherige Konsultation der betroffenen Akteure gegangen wurde. Vertreter der Vereine betonen auf ihren offiziellen Kanälen, dass einzelne Verbandsfunktionäre eigenmächtig agieren, anstatt den gemeinsamen Kompass beizubehalten. Dieses Vorgehen wird als höchst fragwürdig eingestuft, da keine vorherige Rücksprache stattfand und keine gemeinsamen Beschlüsse der Vereine vorliegen. Die Vereine werfen den Verbandsbosse vor, aktiv Stimmung gegen die ursprünglichen Pläne zu machen, was als nicht hinnehmbar angesehen wird.

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Das Kompassmodell und der FSV Zwickau

Das umstrittene Kompassmodell sah vor, die Anzahl der Regionalligen von fünf auf vier zu reduzieren und die Klubs fortan basierend auf den kürzesten möglichen Fahrtstrecken neu aufzuteilen. Ein zentrales Ziel dieses Modells war die Einführung eines direkten Aufstiegs für alle Sieger der jeweiligen Staffeln, um die Fairness und Zukunftsfähigkeit der Liga zu sichern. Der FSV Zwickau hat in den vergangenen Monaten enorm viel Zeit, Kraft und Herzblut investiert, um gemeinsam mit zahlreichen Vereinen und engagierten Personen eine Lösung zu erarbeiten, die mehrheitsfähig ist und als fair empfunden wird.

Hermann Winkler und der Sächsische Fußball-Verband

Zwickau richtet den Fokus dabei explizit auf den Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) sowie den Sächsischen Fußball-Verband (SFV), die beide unter der Führung von Hermann Winkler (63) stehen. Der Vize-Präsident des DFB wird von der deutschlandweiten Klub-Initiative "Aufstiegsreform" öffentlich aufgefordert, sein Verhalten zu überdenken. Marcus Uhlig (55) von der West-Regionalligisten Oberhausen kritisiert das "Fähnchen im Wind", da Hermann Winkler vor kurzem noch im DFB eine Mehrheit für das Kompassmodell suchte. Im Nordosten hatten sich drei Viertel der Klubs in einem lange vorbereiteten Referendum eindeutig für diesen Ansatz ausgesprochen.

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Widerspruch zu Medienberichten und Klubsolidarität

Gleichzeitig weist der FSV Zwickau diverse Medienberichte zurück, die suggerieren, die Ostvereine hätten ihre Position geändert. Das Klub-Management stellt unmissverständlich klar, dass man weiterhin voll und ganz hinter dem Kompassmodell steht. Dies gilt gleichermaßen für die aktive Fanszene in Zwickau sowie für zahlreiche weitere Vereine und Fangruppen im Osten Deutschlands. Die Positionierung einzelner Verbände oder Funktionsträger darf laut Vereinsangabe nicht als einheitliche Haltung der gesamten Vereine im Norden dargestellt werden.

Weiterer Verlauf bis zum DFB-Bundestag

Faktisch bleibt festzuhalten, dass Hermann Winkler sich am 30. Oktober im DFB-Präsidium bei der Verabschiedung des Kompass-Antrags mit einer Enthaltung zurückhielt, um sich mit den Vereinen abzustimmen. Am 16. November erklärte er jedoch in BILD mit den Klubs, nun das 22/5-Modell zu verfolgen, ohne dass zuvor eine Absprache mit den Vereinen stattgefunden hatte. Am 8. Dezember lädt der NOFV alle Vertreter seiner Klubs von der 1. bis zur 5. Liga ein, um das Abstimmungsverhalten beim kommenden DFB-Bundestag final festzulegen, wobei mit heftigen Debatten hinter verschlossenen Türen zu rechnen ist.